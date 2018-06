El desgaste del material obliga a duplicar el dinero para Xarxallibres Voluntarias revisando los ejemplares de un banco de reutilización de libros. / afp Educación permitirá que los centros incrementen el gasto en libros nuevos respecto a los cursos anteriores a los tres años de implantarse la medida JOAQUÍN BATISTA VALENCIA. Viernes, 8 junio 2018, 00:26

La Conselleria de Educación va a dar mucho más margen a los colegios para que renueven los ejemplares que conforman los bancos de libros, que en muchos casos cumplirán el curso que viene su cuarta reutilización. Según se desprende de las resoluciones publicadas ayer en el Diari Oficial, las escuelas podrán solicitar una asignación económica que llegará a duplicar la autorizada en la convocatoria anterior para reemplazar los ejemplares que no estén en condiciones en el caso de Primaria.

No habrá variaciones, sin embargo, en la asignación de los cheques para 1º y 2º. Las familias con alumnos en estos niveles recibirán 160 euros para adquirir los ejemplares que determine el colegio, que se reponen año a año al no ser reutilizables. Las críticas de ejercicios anteriores por la falta de gratuidad -pese a la promesa del Consell recogida en el mismo decreto que regula los bancos- se han centrado en estos cursos, pues la asignación no siempre ha cubierto el desembolso que hacen las familias a la hora de comprar el lote que elige el colegio.

En cuanto al resto de cursos, la conselleria establece una cuantía máxima para los centros, que se calcula en función del número de alumnos que forman parte del banco. Por cada uno se permite una dotación del 15% del valor estimado del lote completo, que entre 3º y 6º de Primaria se sitúa en 175 euros y en la ESO (de 1º a 4º) en 278. Esto implica que por cada estudiante se pueden pedir hasta 26,25 y 41,7 euros respectivamente. En comparación con la convocatoria anterior -la que se impulsó para la renovación de manuales de cara al curso actual- el porcentaje fue del 6% en Primaria y del 11% en Secundaria, lo que se tradujo en 10,5 y 30,58 euros por niño respectivamente. La cuantía llega a duplicarse en Primaria y abre la puerta a que los colegios, tanto públicos como concertados, dispongan de muchos más manuales nuevos.

El desgaste de los ejemplares está detrás del incremento. Tal y como explican desde la Conselleria de Educación, los centros de la Comunitat «llevan ya tres cursos con bancos de libros gratuitos, y como se van utilizando se ha aprovechado para que puedan reponerse más ejemplares para que cuenten con más material nuevo si lo estiman conveniente en función del uso de sus ejemplares».

Muchos de los libros de texto que forman parte de los bancos fueron comprados para el curso 2015-2016. Exactamente, son los que las familias tuvieron que entregar en sus centros tras beneficiarse de la ayuda de 200 euros que creó el Consell y cuyo objetivo era nutrir de fondos a los bancos, que se regularon para el siguiente (2016-2017). Es decir, el curso que viene los libros originarios cumplirán cuatro años pasando de alumno a alumno. Eso sí, en todos los ejercicios se han ido reponiendo manuales por su deterioro, pérdida o cambios extraordinarios, aunque han sido una parte pequeña respecto al total, y en ninguna convocatoria precedente se han permitido gastos máximos como los previstos para el nuevo curso.

Una vez los colegios recojan los libros al finalizar las clases y se evalúe su estado, se tendrán que determinar las necesidades de renovación. Las resoluciones publicadas ayer fijan las cuantías máximas a solicitar, aunque se dan casos de centros que no precisan llegar al tope y por tanto no agotan todo el dinero a su disposición. De hecho para el curso que viene, en los públicos, se tendrán en cuenta los sobrantes que existan de la convocatoria anterior, que se restarán del importe autorizado para gastar. De hecho, este remanente será clave para cubrir el aumento de la dotación máxima para las reposiciones, pues la partida presupuestaria global que se reserva no es mucho mayor que la anterior: en los públicos se pasa de 21,6 a 23,5 millones y en los concertados y de corporaciones locales de 8,2 a 9,6.

Además, la conselleria también cubre los incrementos de matrícula que se puedan producir en los colegios, en cuyo caso se otorga un lote completo: 175 o 278 euros por alumno en función de la etapa.

Por otro lado, por regla general las familias participantes en los bancos deben entregar los libros utilizados este curso en las fechas que fije el centro para recibir el lote del ejercicio que viene, salvo los que promocionan desde Infantil. Los de 1º y 2º de Primaria en principio deben devolverlos salvo que desde el colegio se decida lo contrario.