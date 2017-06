«Denunciaremos a los directores que apliquen el decreto de Marzà» Manifestación por la libertad de educación en Valencia el pasado mayo. / manuel molines Eva Tena, portavoz de la Asociación para la Defensa del Castellano asegura que se está «repartiendo documentación para que cualquier padre que vea vulnerados sus derechos pueda comunicarlo y llevarlo al juzgado» J. S. Jueves, 8 junio 2017, 13:24

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha suspendido cautelarmente la aplicación del decreto plurilingüe a petición, entre otros, de la Plataforma para la Defensa del Castellano.

-¿Satisfechos?

-Sí. Ha aceptado una medida cautelar con un recurso interpuesto por una entidad de la sociedad civil, no por una institución. Haber sido admitido a trámite supone que se nos reconoce legitimidad a los reclamantes y que hay razones fundadas para la tramitación, sin prejuzgar el resultado final.

-¿Qué pasará el curso que viene?

-Nos dicen que lo más seguro es que no haya sentencia antes de que empiece el curso. Si es así se tendrá que aplicar el decreto de 2012.

-Y si no se diera ese caso.

-El decreto pone un calendario mínimo de implantación, pero no pone máximos. Hay colegios que han puesto un avanzado en Primaria. Por eso denunciaremos a cualquier centro, a cualquier director, que aplique el nuevo modelo estando paralizado. Se ha elaborado un escrito para que la gente pueda denunciar a los centros que no informen del proyecto lingüístico de centro tal y como estaba en la ley anterior porque, según nos llega, hay colegios que han eliminado directamente la línea en castellano. Creo que la vía es denunciar. Las asociaciones y plataformas estamos dispuestas a actuar de pantalla porque hay miedo.

-¿Miedo?

-Existe miedo. Hay quien se tiene que callar porque le señalan con el dedo. Se sienten acosados. Es intolerable en una sociedad democrática. No pueden decir lo que piensan del idioma o que España es una nación.

-¿Por qué la oposición al decreto?

-Somos un grupo de padres de Requena a los que se nos han unido de toda la Comunitat. Yo vivo en zona castellano parlante. El castellano es lengua oficial y por ello tenemos el derecho de poder usarla y la obligación de conocerla y el valenciano el derecho de aprenderlo. Además, es un decreto que se ha aprobado sin hablar con los padres.

-¿No ha habido diálogo?

-Los padres no tienen información. Nos han convocado para la jornada continua pero no para el decreto de plurilingüismo. La gente no sabe que es dinámico que empiezas en un Básico 1 pero acabas en un Avanzado 2. Es una catalanización y tiene un proyecto de ingeniería social detrás. Yo quiero que mis hijos estudien en castellano, el segundo idioma del mundo, muy demandado, y muy difícil de aprender.

-¿Han encontrado apoyos?

- El artículo 27.1 de la Constitución dice que los poderes públicos velarán por el cumplimiento de las leyes. ¿Dónde están los poderes públicos aquí en la Comunitat? Por eso decidimos redactar un documento para que la gente que tenga problemas en sus centros lo pueda denunciar.

-¿Cree que la educación está politizada?

-Las cuestiones educativas son cuestión de un pacto social en el que los políticos tendrían que estar apartados. La empastran unos detrás de otros. Padres y madres debemos liderar este movimiento.

-¿A qué se refiere?

-A mí no me vale que me diga la señora Mónica Oltra o el señor Ximo Puig que los padres no tenemos nada que decir sobre la lengua porque es una cuestión curricular. Una cuestión curricular es si se tiene que aprender a multiplicar en 2º o 3º de Primaria. Pero en que idioma estudian mis hijos, no es una cuestión curricular. Tengo derecho a una nacionalidad y a un idioma y me lo están cambiando. Lo que quieren es sustituir el castellano por el valenciano, en este caso por el catalán. Y como sociedad civil tendremos que decir algo y no dejarnos llevar por cada norma que se quiera aprobar. Si ellos están legitimados para desobedecer, desde luego la sociedad civil también.

-No es la concepción que tiene el Consell.

-Estamos pagando impuestos y un sistema educativo para que cuatro hagan lo que les dé la gana y cada vez peor, porque ya vemos como estamos. Es un problema muy serio. Tenemos que reaccionar y los padres debemos implicarnos. El sistema educativo no está para hacer política está para que los niños se formen y hay que velar porque se formen en lo que van a necesitar y no en quimeras.