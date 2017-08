Defensa de la Policía Local en Benicalap

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, aseguró ayer que la actuación de la Policía Local en la detención de la activista camerunesa fue «correcta» y «razonable», por lo que negó tener constancia de que se produjeran amenzas y vejaciones en la actuación policial. «Hubiera sido igual independientemente del color de piel de la persona, no tiene nada que ver», recalcó. Además, Ribó añadió que no tiene constancia de lesiones a la activista en el parte médico al que tuvo acceso, y no existe muestras de una actuación «desmesurada».