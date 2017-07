Padres y directores de colegios de la Comunitat Valenciana estudian denunciar el decreto del plurilingüismo ante la Unión Europea La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha hecho un último llamamiento a Puig y a Oltra para que reconsideren su posición y hagan cumplir el mandato judicia DANIEL GUINDO Valencia Lunes, 31 julio 2017, 13:43

Distintas asociaciones de padres de alumnos y sindicatos que representan a directores y profesores de colegios valencianos van a estudiar la posibilidad de denunciar el decreto del plurilingüismo ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE).

Así lo ha dado a conocer hoy la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, después de reunirse con representantes de los sindicatos ANPE, CSI-F y USO, la Diputación de Alicante, y distintas plataformas de padres de alumnos como Fcapa, Concapa, Covapa, ampas de la Vega Baja, y las asociaciones Defensa del Castellano e Idiomas y Educación. Todos ellos han recurrido el citado decreto.

Bonig ha explicado que en el encuentro de hoy se ha tratado la propuesta que estas entidades ya barajaban de "denunciar al Gobierno valenciano por el ataque a la libertad de los padres a elegir la lengua vehicular con la que quieren educar a sus hijos" y trasladarlo a la UE.

Ahora serán las asociaciones las que lo estudien y decidan, ya que únicamente pueden acudir a esta vía entidades de la sociedad civil cuando crean que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

En esta línea, Bonig ha lamentado que, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que anula parcialmente el decreto y el auto del TSJ que ordena al Consell a volver al modelo anterior (decretos de 1997 y 2012), "la comunidad educativa todavía no tiene la certeza de qué modelo lingüístico tiene que aplicar, los padres no saben en qué lengua tienen que comprar los libros y el servicio de inspección no ha recibido instrucciones sobre el modelo que se va a aplicar".

Ante este "caos educativo", la presidenta del PP ha hecho un último llamamiento al president Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra, para que reconsideren su posición y hagan cumplir el mandato judicial.