UGT decidirá mañana si convoca huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante Desde el sindicato dicen entender que pueda ser «molesto» pero añaden que ahora «es cuando pueden ser escuchados» EUROPA PRESS Valencia Miércoles, 16 agosto 2017, 17:31

El responsable de Seguridad y Limpieza de FeSMC-UGT-PV, Saturnino Martínez, ha asegurado hoy que los trabajadores entienden que para los pasajeros de los aeropuertos "puede ser molesto" que se convoque una huelga en verano, pero ha recalcado que los viajeros "tienen que entender que es ahora cuando pueden llevar a cabo una medida de presión para ser escuchados", al tiempo que ha reiterado que si el Gobierno aprueba un laudo arbitral decidirá este jueves si convocan paros en los aeropuertos de Valencia y Alicante.

En el caso de que se apruebe el arbitraje, los trabajadores decidirían este jueves si secundan las protestas en Valencia y en Alicante, paros que arrancarían el lunes asambleas para decidirlo, según ha anunciado.

Martínez se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en la sede de UGT-PV, en relación a la posibilidad de que el personal de Prosegur vaya a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante si el Gobierno no aprueba "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que garantice que "se respeta el convenio colectivo estatal" para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar salarios y derechos de los trabajadores y si aprueba un laudo arbitral.

Desde el sindicato piden al Gobierno que adopte este miércoles la decisión de abrir una mesa de diálogo social "donde se redacte un documento que garantice el cumplimiento del convenio colectivo Estatal con un tipo de licitación única para todos los aeropuertos de España".

Por su parte, el secretario del sindicato sectorial de Seguridad de UGT-PV, José Bocanegra, ha asegurado que la solución a esta situación es "aplicar el marco legal del convenio sectorial y no hacer rehenes a los trabajadores". "A la hora de licitar, los técnicos hacen sus pliegos de condiciones pero a la parte social no nos consultan y al final nos tratan como carne a precio de mercado". "No están velando por la dignidad de cada trabajador de estas empresas de seguridad", ha lamentado.

Martínez ha asegurado que las condiciones de los trabajadores de seguridad de los aeropuertos no son adecuadas. "Tienen que estar 8 horas sin descansar y pegados al escáner. Además, desde el aeropuerto les hacen pruebas tratando de pasar explosivos falsos y si no están atentos y no lo detectan, AENA exige que se les sancione. En esas condiciones es muy difícil estar atento", ha aseverado.

Según datos de UGT, en el aeropuerto de Valencia hay cerca de 120 trabajadores de seguridad en invierno y 180 en verano, mientras que en Alicante son 140 que llegan a 200 en temporada estival porque, según explican, "la contratación se hace por número de pasajeros y ya no hay plantillas fijas como antes, lo cual también contribuye a la temporalidad".

Licitaciones a la baja

Además de la situación de los trabajadores aeroportuarios, UGT ha denunciado que la Generalitat Valenciana contrata a empresas que después no cumplen lo estipulado en el convenio, lo cual repercute en el poder adquisitivo de los empleados. "Avisamos a la Generalitat Valenciana de que no aproveche la coyuntura de las decisiones que está tomando el Gobierno de España para licitar a la baja", ha aseverado Bocanegra.

Según datos de UGT, el salario base de un trabajador de seguridad de aeropuerto es de 907 euros más plus de transporte, vestuario y antigüedad, unos 1.100 euros brutos.