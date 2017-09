El curso empieza con falta de personal y sin la gratuidad total de los libros

Los colegios recibieron ayer a más de 760.000 alumnos en el primer día del curso, que arranca con problemas que no sólo se repiten respecto a años anteriores sino que incluso se intensifican. Ha sucedido por ejemplo con la falta de cobertura de algunas plazas de profesor y también de personal no docente, con institutos donde ayer no había conserjes para recibir a los estudiantes. En el apartado de reivindicaciones, las federaciones de Ampas de la escuela pública pusieron el acento en la cuestión de las infraestructuras educativas, exigiendo más inversión, y en la necesidad de revisar el programa Xarxallibres para conseguir que la gratuidad de los ejemplares sea real.

En cuanto al personal docente, desde el sindicato Csi·f reclamaron que todas las plazas que estaban ayer sin cubrir se incluyan en la adjudicación de mañana. Se trata del procedimiento al que concurren interinos para ocupar temporalmente un puesto que queda libre por una baja de última hora, como una jubilación o una incapacidad temporal. Es algo que sucede todos los cursos.

Sin embargo, en esta ocasión se suma una nueva variable, como es la exigencia de la Capacitación en Valenciano, que ha causado no pocos quebraderos de cabeza, especialmente en Alicante. Como denunció UGT, en el proceso de adjudicación de puestos de difícil cobertura de la pasada semana se quedaron plazas sin cubrir por falta de candidatos con la capacitación. Incluso algunos afectados denunciaron que se anularon adjudicaciones de aspirantes sin el requisito tras una segunda vuelta, algo que sí permitía la normativa. A la postre, ayer, con el curso ya empezado, se reanudó el proceso con la adjudicación de más de medio centenar de puestos en la provincia de Alicante, la mayoría de FP.

Según explicaron desde la conselleria esta semana se organizarán los procedimientos necesarios para que todas las plazas estén ocupadas. Para UGT, lo sucedido «es un ejemplo del fracaso de la exigencia del requisito sin la suficiente previsión y flexibilidad para los afectados», en el sentido de facilitarles la formación necesaria o de darles alternativas. Además, recordaron que el 37% del profesorado técnico de FP carece de la capacitación pese a acumular «muchos años de experiencia».

Conserjes y administrativos

Durante la jornada de ayer también trascendieron problemas relacionados con el personal no docente dependiente de la Conselleria de Hacienda. Se dieron casos en que no hubo conserjes durante el primer día, lo que dificultó el control de accesos. Es lo que sucedió en el IES Henri Matisse de Paterna, donde fuentes de la comunidad educativa explicaron que no tenían ninguno de los tres asignados, aunque Educación informó de que sólo está pendiente la incorporación de un ordenanza, cuyo puesto se adjudicó ayer.

A preguntas de este periódico la administración se refirió también a otros institutos de Torrent afectados por el problema, como La Marxadella, donde dijeron que está pendiente la incorporación de un auxiliar de gestión, el Veles e Vents (un ordenanza) o el Tirant lo Blanch (administrativo), cuyo acto de adjudicación se prevé para el 18. También ayer se asignaron varias plazas para centros de Valencia. Desde el departamento defendieron que son ajustes que se producen todos los años y que no son situaciones generalizados, por lo que destacaron que la actividad comenzó con normalidad.

En cuanto a la gratuidad de los libros que defiende el Consell, desde la confederación Covapa destacaron que las cuantías que se destinan no permiten cumplir la promesa. «Se ha avanzado mucho, pero ni el cheque de 160 euros de 1º y 2º ni las cantidades de reposición que reciben los centros cubren siempre las necesidades», explicó Ramón López, el presidente, antes de señalar que son muchas las familias que deben comprar uno o dos libros -idea que se desliza de muchas webs de centros, en el apartado de libros- o que han de completar la asignación que reciben porque el lote elegido para los citados cursos es más caro.

En cuanto a infraestructuras, Fampa Valencia, la federación más grande de la provincia, alertó de la necesidad de aumentar la inversión para eliminar los barracones y tener instalaciones adecuadas. En este sentido, el presidente Ximo Puig, que inauguró el curso Burriana, mostró su confianza en que el plan del Consell, que acumula importantes retrasos, sirva para acabar «para siempre» con las aulas prefabricadas.