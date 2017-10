El Cuponazo deja un premio récord de 12 millones en La Pobla Llarga El vendedor de los cupones junto a una clienta. / LP En un pueblo de 4.500 habitantes, uno gana el premio mayor de 9 millones y otros 112 vecinos 25.000 euros al cupón | Parte del premio se lo reparten un grupo de amigas que toma café en un bar LAS PROVINCIAS Sábado, 28 octubre 2017, 11:15

El Cuponazo de la ONCE ha dejado un premio de 12 millones de euros en la localidad valenciana de La Pobla Llarga, muy repartidos entre sus 4.500 habitantes. Uno de ellos se ha llevado los 9 millones del premio mayor y otros 112 clientes se reparten 25.000 euros al cupón del sorteo correspondiente a este viernes 27 de octubre.

El agente vendedor de la ONCE Jorge Palmero es quien ha llevado la suerte a la esta localidad y también a algunas vecinas, dado que “lo he repartido prácticamente cupón a cupón y entre grupos de amigos”, decía emocionado.

“Llevo cinco años vendiendo cupones de la ONCE y siempre decía que no daba ni un reintegro y ahora, todo de golpe. Mis vecinos se lo merecen. A mí no me ha tocado pero estoy más contento que si fuera así porque son la gente con la que comparto todos los días”, ha reiterado.

Esta lluvia de millones la ha repartido en el centro de La Pobla Llarga, concretamente en la calle peatonal Carrer Nou, donde tiene su punto de venta. “Lo he vendido en los bares de la zona; a gente del mercadillo; algunos de los pueblos de al lado; a un grupo de amigas que toman café en el Bar Cantonet y a mucha gente más”, decía, mientras iniciaba la jornada trabajando y celebrándolo ya en esos lugares con sus vecinos, muchos de los cuales son habituales de un almacén cercano, de una pastelería y hasta del Ayuntamiento.

El mismo sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido también tres premios de 100.000 euros a cada cupón vendidos en el centro de Madrid, en Coslada (Madrid) y en Almoradí (Alicante).

Se trata del mayor premio repartido por el Cuponazo de la ONCE en la Comunidad Valenciana, con un total de 11.900.000 euros, después de que en enero de este año, el Cuponazo dejara algo más de 10 millones en Silla, también en Valencia.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. Otra novedad es la creación de 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Los cupones de la ONCE se comercializan por parte de los 20.000 agentes vendedores de la ONCE, así como a través de los puntos de venta autorizados: estaciones de servicio, estancos, quioscos, y como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE.