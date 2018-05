«No somos culpables de las listas de espera» Mercedes Hurtado, antes de la entrevista. / I. Marsilla Tras su reelección se muestra partidaria de «sumar con los sindicatos para que haya retribuciones dignas en la sanidad» Mercedes Hurtado Presidenta del Colegio de Médicos LAURA GARCÉS VALENCIA. Lunes, 14 mayo 2018, 01:36

La oftalmóloga Mercedes Hurtado repite como presidenta del Colegio de Médicos de Valencia. La candidatura que encabezó en las recientes elecciones obtuvo el 58% de los votos. Se convirtió en la primera mujer presidenta reelegida para el cargo tras una campaña con tres candidatos en un escenario electoral no exento de tensión. Las críticas a la posible vinculación con sindicatos y referencias a la relación con corredurías de seguros salpicaron la campaña. Superado ese momento, junto a su equipo emprende un viaje de cuatro años para consolidar proyectos y estrenar otros con la «ilusión renovada»

-¿Cuál es la primera medida que van a adoptar?

-Mantener lo que estamos haciendo, seguir implementándolo. Pondremos en marcha la oficina de la mujer, dada la feminización de la profesión. Vamos a hacer más participativo el colegio. Tendremos un presupuesto participativo, que permitirá a través de la web invitar a los médicos a proponer proyectos y de los que se reciban se valorarán para ver cuáles son viables y someterlos a votación.

-¿Se reunirán con la consellera de Sanidad? ¿Qué le van a pedir?

-Queremos más reuniones. Pedí una y no ha habido contestación, ahora vamos a convocar un Consejo Autonómico, que preside Alicante, y queremos reunirnos con la consellera. Vamos a solicitar la aplicación del programa Payme para médicos enfermos por problemas de adicciones y psiquiátricos. Se les tiene que extraer delicadamente del sistema rehabilitándolos si es posible y devolverlos a su función, o inhabilitarlos; estamos pidiendo ayuda desde hace cuatro años. El programa se aplica, pero buscamos ayuda como en otras autonomías. Además, queremos participar en los proyectos que afectan a los médicos, ver qué podemos aportar. Y también ayuda para algún reconocimiento a los profesionales, como ya la tenemos de la Diputación y del Ayuntamiento de Valencia, y que cuando hagamos campañas contra el intrusismo y las agresiones que la conselleria se sume para hacerlas juntos.

-¿Cuándo se pondrá en marcha la oficina de la mujer?

-Estamos trabajando en ello. En unos dos meses, más o menos. La presidirá Rosa González. No será una oficina para que las mujeres vayan a quejarse, sino para responder a los problemas porque hay techos de cristal, faltan políticas de conciliación y falta el acceso a puestos de responsabilidad. Las mujeres sentimos que renunciamos a algo personal en aras de lo profesional, y lo que buscamos es igualdad en los puestos básicos y los de responsabilidad.

-Ante el intrusismo y las agresiones...

-El intrusismo pone en peligro la salud pública. Digo a los ciudadanos, que con enfermos vayan a un médico, que no se pongan en manos de no médicos. Y las agresiones es algo que no se puede tolerar; desde 2015 somos autoridad pública y deben star penadas. No paran de aumentar. Hemos concienciado a los compañeros para que denuncien y hay que insistir en que sigan denunciando esas conductas porque los médicos no somos los culpables de las listas de espera, de que esté todo masificado.

-¿Qué queda por hacer?

-Mucho. Apoyar a los jóvenes, queremos aumentar las becas y vamos a luchar por una retribución digna. Sumamos con los sindicatos: nosotros somos un colegio profesional que quiere unas buenas condiciones laborales y por eso todos tenemos que sumar para que haya retribuciones dignas en la sanidad pública, la privada y también en las aseguradoras.

-Hubo baja participación electoral. ¿Por qué no votan los médicos?

-La participación fue como siempre, poca, pero las urnas han hablado alto y claro. Soy la primera mujer que repite como presidenta y eso me llena de orgullo. Los médicos nos dedicamos a nuestro trabajo del día a día. Tenemos que hacernos visibles para que digan ahí está el colegio.