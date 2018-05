Críticas por la falta de informes previos de Competencia Miércoles, 9 mayo 2018, 00:20

La asociación de pequeños propietarios de pisos turísticos, Viutur, alertó ayer de que la nueva norma ha salido adelante sin contar con un informe previo de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat que garantice que no chocará con el ordenamiento jurídico. El secretario general de Turismo, Francesc Colomer, no vio riesgo legal en la nueva norma. «La ley no equipara las viviendas a la actividad de un hotel», dijo.