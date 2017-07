Los contratistas de la Comunitat Valenciana cifran en 1.539 millones la inversión pendiente en obras hidráulicas El embalse de Loriguilla. / Manuel Moline Un informe recoge las 64 actuaciones urgentes hasta 2021 y critica la caída de un 70% del presupuesto de Medio Ambiente para la Comunitat ISABEL DOMINGO Valencia Lunes, 3 julio 2017, 20:40

«Siempre nos ocupamos de las pocas inversiones en carreteras o ferrocarriles pero en infraestructuras hidráulicas el abandono es igualmente crónico». Así explica el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, el último informe que han elaborado y en el que se identifican las actuaciones pendientes -y prioritarias- en materia, ya que deberían ejecutarse en el periodo 2017-2021.

En concreto, los contratistas reclaman una inversión de 1.539 millones para 64 actuaciones de áreas como abastecimiento, tratamiento, distribución y regulación. De ellas, 24 se engloban en las denominadas básicas, es decir, relacionadas con la aplicación de directivas europeas y cuya «inobservancia podría ser motivo de sanción por parte de la Comisión Europea» y otras 40 no básicas (destinadas, por ejemplo, a planes de gestión de riesgo de inundación). En el primer grupo, las inversiones supondrían un desembolso de 671,23 millones; en el segundo, de 867,65 millones.

Una petición que se dirige tanto al Gobierno central como a las administraciones autonómicas. Así, el grueso de las inversiones corresponde al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (1.282 millones), la Generalitat (234 millones) y ayuntamientos (23 millones)

La cifra de la Comunitat representa, además, el 15,5% del total de la inversión para toda España, ya que el informe de los contratistas forma parte de un documento nacional elaborado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) en el que también se recogen las necesidades de transporte, urbanismo y medio ambiente.

Sin presupuesto

La Comunitat es la tercera en el ranking de actuaciones relacionadas con el agua, por detrás de Andalucía y Aragón. Según recoge el informe, «hay muchísimas actuaciones y obras, como en las demarcaciones del Júcar y del Segura, que por falta de presupuesto no están todavía ni siquiera licitadas». Un ejemplo «son los 140 millones de las obras vencidas y asumidas por la Administración central y todavía no ejecutadas, aparte de las conveniadas para el periodo 2015-2020 en la Ribera Baja por un importe de otros 80 millones y cuyos proyectos no están redactados».

Eso a pesar de la situación de «mínimos históricos y estrés hídrico» de la Comunitat, ya que, como recordó Miñés, «los embalses del Júcar están 18,79 puntos por debajo de la media española mientras los del seguro están 25,80 puntos».

El documento de los contratistas, además, recoge el descenso de casi un 70% (68,95%) en un año del presupuesto destinado a la Comunitat por parte del Ministerio de Medio Ambiente y las empresas dependientes (como Acuamed). Así, según los datos facilitados por la organización empresarial, las cifras pasaron de los 149,39 millones de 2016 a los 46,37 millones previstos para este año.