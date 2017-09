A la consellera Carmen Montón se le acumulan los conflictos Jesús Signes Los farmacéticos amenazan a Sanidad con desvincularse del copago | Puig se reúne con el vicepresidente del IVO para llegar a un acuerdo L. GARCÉS / AGENCIAS Jueves, 28 septiembre 2017, 21:04

A la consellera de Sanidad, Carmen Montón, se le están acumulando los conflictos vinculados a su gestión. En la negociación del acuerdo con la fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) han saltado chispas. A ese conflicto se añadió ayer otro. En este caso en el territorio de la atención farmacéutica. Los profesionales han anunciado su disposición a suspender toda colaboración con Sanidad si persiste en “las coacciones" del nuevo modelo sociosanitario. Todo ello se produce al mismo tiempo que sigue abierto el debate en torno a la finalización de la colaboración público-privada a través de los hospitales de concesión, territorio en el que la última novedad llegó el miércoles con la dimisión del comisionado –persona designada por la conselleria en estos centros sanitarios- hecho ante el que el director gerente del Hospital de la Ribera solicitó a Sanidad nombrar con celeridad un sustituto.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, ha convocado la Asamblea para antes de que finalice noviembre con el fin de proponer la suspensión de todas las colaboraciones con la Conselleria de Sanidad Universal, incluido en el copago, si el departamento que dirige Carmen Montón persiste en "sus coacciones, no permite la participación y desplaza a la profesión" en el nuevo modelo sociosanitario. Giner, tras presentar el modelo sociosanitario del MICOF, ha aclarado que cada colegio provincial deberá votar si continúa la colaboración con Montón por "la manera sucia" con la que está trabajando ya que ha llegado el momento de replantearse si su equipo es "el adecuado o no" para negociar.

Así, ha acusado a Montón y a su equipo de "presiones excesivas" y "amenazas" para que no se celebrara el acto de presentación de la propuesta de modelo de atención a pacientes sociosanitarios hasta el punto de que se han caído ponentes que ya tenían confirmada la asistencia y ha considerado "vergonzoso" la falta de asistencia de representantes de la conselleria. Al respecto, ha señalado que a la "traición" de Sanidad por presentar el nuevo modelo 'Resi-Equifar' sin consultarles como les había prometido, esta falta de representatividad persiste en las comisiones de desarrollo del sistema ya que no están presentes ni en la de coordinación y en las cuatro subcomisiones solo cuentan con un representante entre 40 personas. Giner ha recordado que en la reunión que mantuvo con Montón la conselleria les trasladó que "no había alternativas a su modelo" y que si los farmacéuticos presentaban uno propio lo consideraría "una agresión y una amenaza". Así, ha considerado "muy grave" esta situación y más de un Gobierno que presume tanto de "democracia y transparencia".

Esta crisis se suma a la que la Conselleria de Sanidad mantiene con la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) , despues de que el departamento de Montón anunciase que reorganizaría los flujos de pacientes oncológicos y garantizaría la calidad asistencial en el caso de que el IVO decidiera finalmente renunciar a la firma del acuerdo de acción concertada para la atención oncológica. Según dijo la consellera Montón, el IVO está en una "encrucijada" y debe tomar una decisión, "o bien seguir manteniendo esa alma asistencial histórico social de servicio público a los valencianos de entidad sin ánimo de lucro o tener un alma más empresarial".

Para tratar de resolver esta situación, el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el vicepresidente del patronato de IVO, Tomás Trenor, han mantenido una reunión para tratar de encontrar un acuerdo y mantener la acción concertada en atención oncológica. Según han informado a EFE fuentes conocedoras de este encuentro, la reunión se ha producido para tratar de acercar las posturas de ambas partes y tratar de encontrar una fórmula que permita continuar con los acuerdos de colaboración que el IVO mantiene con la Conselleria de Sanidad.

Aunque Montón conocía la existencia de este encuentro, ni ella ni ningún otro responsable de la Conselleria han estado presentes en el mismo, han informado las mismas fuentes.