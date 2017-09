El Consell paraliza el billete único en Valencia y l'Horta por la falta de ayudas estatales Un tren de cercanías en Valencia. / jesús signes La Autoridad de Transporte Metropolitano echa a andar con el objetivo de incluir a Renfe en las tarifas especiales ÁLEX SERRANO Miércoles, 27 septiembre 2017, 01:02

valencia. Frenazo en pleno arranque. La Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia echó a andar ayer con la constitución de su Consejo de Administración. También ayer, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, supeditó la entrada en vigor de la tarifa única para todo el transporte público del área metropolitana de Valencia a la llegada de los 38 millones del conocido como contrato programa, que la ciudad no recibe.

Con la constitución del Consejo de Administración, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia da un «paso clave» para poder gestionar de manera conjunta la planificación de las redes de transporte público, el diseño y la aprobación de régimen tarifario, la información al usuario o la promoción y difusión de la movilidad sostenible, destacó la consellera, que señaló que se destinará un presupuesto de 14 millones de euros en 2018 para gastos de funcionamiento.

«Hemos cumplido», subrayó Salvador: «La Generalitat da por finiquitados todos los deberes que tenía para la configuración y cumplimiento de todos los condicionantes que el Gobierno de España pide a una autonomía para que pueda tener esa subvención que pedimos de 38 millones de euros». Al Gobierno central «ya no le queda ninguna excusa», insitió, «y ya no contemplamos otro escenario que no sea que en presupuestos de España de 2018, el señor Rajoy pinte los 38 millones para esta Autoridad» que «necesitamos para mejorar el transporte de nuestros vecinos y vecinas», que abarca alrededor de 1,8 millones de personas de 60 municipios.

Así Salvador garantizó que van a continuar trabajando para «hacer real la integración del transporte metropolitano» porque, según puntualizó, «a diferencia del antiguo gobierno, sí creemos en el área metropolitana y vamos a trabajar por la integración tarifaria». En este punto, quiso recordar que en el trabajo por la integración tarifaria, la Diputación de Valencia ha aportado 1,8 millones de euros para bono transbordo AB. La consellera destacó la «gran ventaja» que supondría para el usuario salir «con un mismo billete» de Castellón en cercanías, llegar a Valencia, coger el metro, la EMT o el tranvía y moverse por el área metropolitana. Precisamente, en la consecución de este «gran reto», la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia se propone iniciar conversaciones con Renfe para permitir que se incorpore su servicio de cercanías a esta integración tarifaria y fomentar la intermodalidad. «A priori», apuntó Salvador, no cree que Renfe compañía ferroviaria tenga inconveniente en firmar un convenio en este sentido, como ya lo tiene en otras ciudades, explicó.

El Consejo de Administración queda conformado por 14 miembros: 7 designados por la Generalitat; el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García; y 5 miembros que en breve designará el Ayuntamiento de Valencia.