El Consell sigue sin pagar a las familias las prestaciones de dependientes fallecidos Concentración de dependientes a las puertas de Les Corts a finales del año pasado. / J. J. Monzó La Comunitat cerrará el año con uno de cada tres afectados sin recibir las ayudas y con una lista de espera que roza los 30.000 solicitantes DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 14 diciembre 2017, 19:55

«La importante lista de espera que todavía arrastramos en la Comunitat es una de nuestras grandes preocupaciones». Así lo destacó ayer la coordinadora de las Plataformas en Defensa de las Personas en Situación de Dependencia de la Comunitat, Mari Carmen Prats, en un acto organizado por el colectivo con motivo del 11 aniversario de la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. En concreto, según los datos de la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a fecha 1 de diciembre se contabilizan en la Comunitat 29.148 dependientes en lista de espera, bien cuyo caso todavía no ha sido analizado o que aún no han comenzado a percibir alguna de las prestaciones que establece la normativa, una cifra prácticamente idéntica a la de principios de año.

Desde el departamento dirigido por Mónica Oltra destacaron que la lista de espera se debe al aluvión de nuevas solicitudes recibidas y destacaron que ya hay 60.826 usuarios incluidos en el sistema y, por tanto, están disfrutando ya de las ayudas previstas en la ley. Así, y de media, uno de cada tres dependientes (o solicitantes) todavía no es beneficiario de estas prestaciones. Además, en la mayor parte de los casos de usuarios que sí cuentan con ayuda, reciben una prestación económica por cuidados en el ámbito familiar, pese a que la normativa establece que esta opción debe ser únicamente un recurso excepcional.

Las cifras 29.148 dependientes están en lista de espera para recibir las ayyudas, a fecha de 1 de diciembre 60.826 beneficiarios de las ayudas a la dependencia se contabilizan ya en la Comunitat 21.048 nuevas solicitudes para optar a las ayudas de dependencia se han recibido a lo largo del año

Sobre este ámbito, Prats apuntó que «no queremos prestaciones económicas, sino una red de recursos que, además, crean puestos de trabajo». La coordinadora puso como ejemplo la figura del asistente personal para dependientes, por ejemplo, con autismo o Síndrome de Asperger. «Tenemos grandes esperanzas en el nuevo decreto que impulsará recursos como éste que hasta ahora no existen, pero aún tardará, por lo que hay que agilizarlo, hay que ponerse las pilas», recalcó la portavoz del colectivo.

La Generalitat espera reducir las esperas y abonar los pagos pendientes en 2018

Por otra parte, Prats lamentó también que la Generalitat no haya comenzado a resolver todavía los casos de responsabilidad patrimonial, es decir, el abono a las familias de dependientes fallecidos las ayudas que legalmente tenían concedidas pero que no llegaron a recibir. En febrero de este año, la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas anunció que iba a tramitar de oficio estas reclamaciones para abonar los importes a los interesados. Sin embargo, diez meses después, la Administración autonómica sigue sin realizar los pagos. Al respecto, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Elena Ferrando, quien también estuvo presente en el acto, explicó que se trata de procesos «muy complejos» y que se han recibido solicitudes por duplicado y hasta por triplicado. «Esperamos empezar a hacer los pagos en 2018», apuntó. Los afectados temen la posibilidad de quedarse sin recibir estos pagos pendientes, puesto que el silencio administrativo (es decir si no reciben respuesta) es negativo a los seis meses. Ferrando tranquilizó a los asistentes: «no van a caducar aunque lo gestionemos tarde». En resumen, los dependientes aplaudieron las mejoras implantadas por el actual Gobierno autonómico y confían en que en 2018 se ataje la lista de espera con la incorporación de los técnicos municipales a las tareas de valoración de dependientes. También cargaron duramente contra el Gobierno central por su escasa aportación al sistema. «El Gobierno suspende y la conselleria necesita mejorar», apreciaron.