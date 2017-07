El Consell eliminará la prohibición de tirar castillos a menos de 500 metros del monte Castillo de fuegos artificiales lanzado en la inmediaciones de una zona forestal. / Carolina Amor Los ayuntamientos podrán delimitar áreas de lanzamiento de fuegos artificiales con permiso de la conselleria a partir del próximo año JUAN SANCHIS Valencia Martes, 11 julio 2017, 20:12

La Conselleria de Medio Ambiente ha puesto en marcha la revisión del decreto 98/1995. El objetivo es autorizar el lanzamiento de fuegos artificiales a una distancia menor de 500 metros de una superficie forestal, prohibido hasta el momento.

En estos momentos se encuentra en periodo de exposición pública de forma que se puedan presentar las alegaciones que se consideren oportunas. La directora general de Prevención de Incendios, Delia Álvarez, espera que pueda entrar en vigor a fin de año. De esta forma el próximo verano muchos municipios que ahora no pueden lanzar fuegos artificiales en sus fiestas podrán hacerlo en 2018.

Pero la supresión no es general ni será posible sin cumplir una serie de requisitos. Según explicó Delia Álvarez, los ayuntamientos que quieran organizar eventos lúdicos con el lanzamiento de fuegos tendrán que elegir una zona determinada. Posteriormente, la Conselleria de Medio Ambiente se encargará de dar la autorización definitiva.

Álvarez indicó que una vez que las instituciones locales hayan elegido una determinada zona «se analizará por parte de nuestros técnicos la localización y en función de los riesgos que haya y según el tipo de suelo forestal que la circunvale se podrá excepcionar algún tipo de uso del fuego en ese emplazamiento».

Los pirotécnicos aplauden la supresión de una medida que consideran «ilógica»

La directora general de Prevención de Incendios explicó que ese emplazamiento «quedará registrado y estarán autorizados el uso de estos fuegos con determinadas características y determinadas medidas de prevención». Álvarez puntualizó que cuando ese ayuntamiento «tiene registrado ese emplazamiento» puede «hacer fuego, una hoguera o un espectáculo pirotécnico con una determinada carga que no sobrepase la altura permitida».

En este sentido se va a crear por Conselleria un registro de zonas autorizadas para el montaje y lanzamiento de artificios pirotécnicos en suelos colindantes o con una proximidad menor a 500 metros en terreno forestal.

En la misma línea, el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Àlvaro explicó en su blog que «la pretensión es compatibilizar la celebración de fiestas tradicionales donde se usa el fuego con la protección de las zonas forestales».

El secretario autonómico explicó que «se delimitarán claramente las zonas donde se puede hacer uso de la pirotecnia o el fuego en general y, también, la potencia de los fuegos de artificio que pueden dispararse».

La conselleria creará un registro de lugares en los que pueden dispararse los fuegos

El borrador del decreto establece en su preámbulo señala que esta norma «está generando un profundo malestar, tanto en los profesionales del sector pirotécnico valenciano como en los responsables municipales, que ven peligrar, por un lado, la forma en que tradicionalmente han venido celebrándose sus fiestas y celebraciones locales y, por otro la viabilidad socioeconómica del propio sector pirotécnico valenciano».

El preámbulo establece también la necesidad de armonizar los usos culturales y tradicionales de la Comunitat con la preservación de la superficie forestal.

Pirotécnicos

La decisión de la Conselleria de Medio Ambiente ha sido bien acogida por los pirotécnicos que llevaban varios años pidiendo la reforma de este medida.

En esta línea, Reyes Martí señaló que era una buena noticia esperada por todo el sector. Martí puso ejemplos de que por 20 o 30 metros no han podido disparar un espectáculo. «El caso más llamativo es en Alzira que tiene la zona de mascletàs a pocos centímetros de un barranco y no se nos permite disparar aéreos».

Ricardo Caballer se mostró más moderado y dijo que es un tema que llevan años persiguiendo. «Pero hasta que no lo vea aprobado y un ayuntamiento me diga que le dejan disparar no me lo creo», explicó.

Caballer resaltó que la medida le parece ilógica porque la distancia de seguridad con las personas es muy inferior a la que se mantiene con el monte. «No tiene sentido», concluyó el pirotécnico.