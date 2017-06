El Consell anuncia más ayudas a padres de acogida a los que aún debe dinero Una niña mira a través del cristal de un acuario. / Bekah Russom La conselleria publica subvenciones para tratamientos médicos o material escolar mientras familias denuncian no percibir la manutención desde hace meses ARTURO CHECA Martes, 13 junio 2017, 20:18

Las cerca de 3.000 familias de acogida de la Comunitat Valenciana viven estos días una sensación agridulce. Alegría al contemplar el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y ver cómo el lunes se publicaba la resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que anunciaba la «financiación de gastos extraordinarios por acogimiento familiar en familia educadora», o lo que es lo mismo, 221.000 euros de ayudas destinados a sufragar tratamientos médicos o la adquisición de libros de texto. Amargura al comprobar cómo la promesa de la Generalitat de pago mensual de las ayudas de manutención de los menores no acaba de cumplirse por completo.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguraron el lunes estar «al día con los pagos». Desde la administración niegan tener deudas. «Si hay algún caso de familia concreta, o de algún ayuntamiento que es entidad colaboradora, y por lo tanto realiza directamente los pagos, no hay constancia en la conselleria a día de hoy», aseguraron desde la cartera que comanda la vicepresidenta Mónica Oltra. Pero LAS PROVINCIAS comprueba con varias familias y asociaciones que los atrasos persisten.

«Nosotros empezamos con el acogimiento en octubre, y hasta mediados de enero no nos pagaron tres meses. El siguiente pago ya fue en abril. En mayo ya no hemos vuelto a cobrar nada, así que la conselleria sigue con sus irregularidades», explica Berta, integrante de una familia acogedora de Valencia.

María tiene a su cargo a tres niñas. Dos en acogimiento de urgencia y una tercera tramitando el acogimiento permanente. «Me pagaron en marzo, y deja de contar. Ahora mismo se me deben dos meses. Conozco a otras familias a las que se les adeuda un mes. Y me dicen que hay familias de acogida permanente que no han cobrado en todo el año», es el testimonio de María.

«En abril nos pagaron lo del comienzo de año, en mayo ya no hemos cobrado»

Comedor y libros

Desde AFEVAC (Asociación de familias educadores de Valencia, Alicante y Castellón) confirman los atrasos. Reconocen que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abonaron las ayudas en abril (tras no ver ni un euro en todo el año), pero en mayo se han vuelto a interrumpir. «No tenemos constancia de que lo haya cobrado ninguna familia de acogimiento permanente ni especializado», indican desde la asociación.

El colectivo mira así con recelo las ayudas extraordinarias oficializadas el lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y que incluyen gastos en tratamiento «odontológico, médico, psicológico o pedagógico», conciliación del trabajo con el cuidado de los menores, subvencionando los «gastos de asistencia a escuelas infantiles, asistencia al comedor escolar, servicios de guarda en el centro escolar fuera del horario lectivo o actividades de atención a niños y niñas durante los periodos de vacaciones escolares», así como la adquisición de «libros de texto y material curricular para la enseñanza reglada». La consignación presupuestaria es de 221.397 euros, como consta en la resolución de la Generalitat.

Un año del decreto

Los atrasos parecen quitar peso de esta manera al 'maná' anunciado hace poco más de un año, en abril de 2016, por Mónica Oltra. «El decreto reconoce esta prestación como un derecho, lo que supone la reparación de un daño que se causaba a las familias», fueron las palabras de la vicepresidenta del Consell para presentar la medida que prometía acabar con los retrasos en los pagos que eternamente sufren las familias de acogida de niños tutelados por la Administración, y que durante el Gobierno del PP llegaron a los siete meses.

Oltra reconoció entonces que la demora de los padres de acogida llegaba a los tres meses. La situación no parece haber mejorado mucho tras la puesta en marcha del decreto del actual Consell, contemplando como este año los primeros pagos del año llegaron en abril, ya con cuatro meses de demora, y avanzando ahora la deuda de muchas familias de acogida, como atestiguan los afectados y AFEVAC, hacia el mes y medio de espera.