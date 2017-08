Confunde el acelerador con el freno y empotra su coche contra una óptica

Empotrada con su coche en una óptica de Catarroja. Así acabó ayer una conductora novel que perdió el control de su vehículo al confundir el acelerador con el freno cuando trataba de esquivar a otro vehículo que se interpuso en su avance por Catarroja, según las investigaciones policiales.

El siniestro se produjo a las 11 horas, en la esquina entre las calles Filiberto Rodrigo y Asturias de Catarroja. Al parecer, la conductora trató de evitar el choque contra otro vehículo que se había saltado una señal de stop. Sin embargo, en lugar de pisar el freno, apretó el acelerador y acabó empotrándose contra la entrada principal de una óptica cuyo cristal hizo añicos. El automóvil casi acaba impactando con uno de los expositores de gafas del interior.

Milagrosamente, nadie resultó herido. Ni clientes ni empleados del local. La conductora tuvo que ser atendida al quedar en estado de shock. La Policía Local acudió al lugar del accidente y los bomberos también intervinieron para sacar el vehículo de la óptica.

La conductora dio ayer su versión de los hechos. Según la mujer, no confundió el acelerador con el freno, ni intentó evitar una colisión. «Un vehículo ha colisionado conmigo ya que se ha saltado un stop, de manera totalmente inesperada, no he intentado evitar nada, porque no he podido hacerlo y debido a la inercia del golpe, el vehículo se ha estrellado contra la óptica», aseguró.

No fue el único siniestro de la jornada. Siete personas resultaron heridas en carreteras de la Comunitat.