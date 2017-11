Condenado por intoxicar a perros con el hachís que arrojó al suelo La Audiencia de Alicante obliga al traficante a pagar el veterinario de los canes afectados por la droga que lanzó cuando huía de la Guardia Civil J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 23:56

Un traficante de drogas de Torrevieja ha sido condenado a pagar el tratamiento veterinario al que tuvieron que someterse unos perros después de mordisquear su nada saludable mercancía: 80 gramos de resina de hachís que el hombre arrojó al suelo cuando trataba de escapar por una azotea de una intervención de la Guardia Civil.

Los hechos sucedieron el pasado 12 de febrero, según la sentencia difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). El delincuente, Jonás A. C., comenzó amenazando con un cuchillo a una mujer a la que exigía un dinero adeudado, hechos por los que también ha sido condenado por la Audiencia de Alicante. En concreto, le espetó: «Te mataré a ti y a tu familia si no me lo devuelves».

Ya por la tarde, la Guardia Civil se presentó en la casa y realizó un registro en el que los agentes descubrieron toda su parafernalia al servicio del trapicheo, actividad en la que era habitual y conocido en la zona: balanzas, precursores, tarros, tabletas, envoltorios... Jonás puso rumbo a la azotea y allí lo interceptó la Guardia Civil. Poco antes, «arrojó una bolsa que contenía varios trozos de sustancia vegetal prensada». Eran 80 gramos de resina de cannabis con una pureza de casi el 3%. La droga fue mordisqueada por los canes de un vecino que se hallaban en la terraza. Y acabaron intoxicados.

Los animales 'colocados' tuvieron que recibir asistencia en el veterinario, con un gasto de 141 euros que el propietario reclamó ante el tribunal y ahora deberá abonar el traficante. El asunto, tanto las amenazas a la mujer, como el delito contra la salud pública y la intoxicación de los perros, se ha saldado con una conformidad. El acusado aceptó los hechos y eso le ha beneficiado en una rebaja penal.

En concreto, la Audiencia de Alicante le impone tres años y medio de cárcel por amenazas, delito contra la salud pública y daños, además de una orden de alejamiento a la víctima. Sin embargo, el tribunal ha acordado dejar en libertad a Jonás con la condición de que no cometa ningún delito en un plazo de cinco años.