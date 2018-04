Condenada una aerolínea por cancelar el vuelo de vuelta al no usarse el de ida El juez considera desproporcionada la cláusula y contraria a la exigencia de buena fe A. RALLO VALENCIA. Jueves, 19 abril 2018, 01:46

Comprar billetes de ida y vuelta y no poder usar el primero de los trayectos supone la cancelación inmediata del segundo. Esta es la práctica habitual. Son situaciones que no se dan de manera frecuente, pero tampoco resulta algo excepcional. Es fácil conocer casos en el círculo familiar o de amistad más cercano. Pasajeros que se quedaron dormidos, un imprevisto que obligó a adelantar el viaje, una reunión de trabajo que se alargó más de lo esperado... El beneficio para la aerolínea es notable. Se embolsa el importe de los dos trayectos sin uso. Es más, incluso algunos de los perjudicados se pueden ver en la obligación de recurrir nuevamente a la empresa para llegar a su destino y comprar otro billete de vuelta.

Un valenciano ha logrado recientemente una condena para la aerolínea Iberia por esta actuación. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma de Mallorca le ha dado la razón a una pareja que perdió el vuelo de ida a Valencia -viajaron antes de lo previsto- y posteriormente se les denegó el embarque en el regreso. Los afectados, representados por el despacho PLLC Abogados, cobrarán 543 euros por los trayectos que no usaron y los gastos extras que supuso la cancelación del regreso.

El juez da la razón al demandante. En primer lugar, durante la compra inicial de los billetes no se advierte de la pérdida del derecho a usar el billete de regreso si no se utiliza el de ida. Se trata de una cláusula que se incluye en las condiciones, según la compañía. Pero la aerolínea no se puso nunca en contacto con los afectados para advertirles de esta cuestión una vez que no utilizaron el primer billete.

La sentencia considera que se trata de una cláusula desproporcionada que no prevé compensación similar para el viajero y contraria a las exigencia de buena fe porque persigue la búsqueda de un beneficio posterior por parte de la compañía pese a que ya ha cobrado el importe total de ambos vuelos. Así, concluye el fallo que al ser una condición abusiva no se puede denegar el embarque por esta circunstancia.