La Comunitat pierde 1.300 policías y tiene la segunda peor tasa de España Una policía nacional, en un control. / EFE Sólo Andalucía ha visto más reducida la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía y la proporción por 1.000 habitantes únicamente es menor en Murcia ARTURO CHECA Valencia Sábado, 14 abril 2018, 23:23

Cierre de oficinas de denuncias en periodos de vacaciones. Trasvase de agentes de unas demarcaciones a otras para cubrir necesidades de servicios como la vigilancia del puerto de Valencia, festivales veraniegos o grandes afluencias a localidades turísticas. Más de 30.000 horas de trabajos extraordinarios que se adeudan a los policías. Agentes en prácticas empleados como funcionarios en plenitud de su labor. Son sólo algunas de las quejas más repetidas entre los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat en los últimos tiempos. En el origen de sus reivindicaciones, la escasez de plantilla y la merma de efectivos. Y las cifras ponen ahora negro sobre blanco la magnitud de ese déficit de agentes.

En los últimos seis años, de diciembre de 2011 al pasado 2017, la Comunitat ha perdido un total de 1.318 integrantes del Cuerpo Nacional de Policía (en sus áreas estatal y autonómica), según un informe con datos del Ministerio del Interior de la comisión ejecutiva nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP). La dimensión de la merma de funcionarios se palpa al ponerla al lado con la registrada en ese periodo en otras autonomías. Sólo Andalucía ha perdido más policías, un total de 2.027. La Comunitat Valenciana es la segunda más golpeada por la caída de policías, por delante de Castilla y León (-1.083), Madrid (-949), País Vasco (-916), Castilla-La Mancha (-756) o Galicia (-694).

La proporción de la Comunitat es de 2,7 agentes por cada 1.000 habitantes

El vistazo a la estadística no resiste ni siquiera la comparación de la Comunitat teniendo en cuenta la tasa de policías por cada 1.000 habitantes. La región es la segunda de España con peor proporción (2,7), sólo más precaria en Murcia (2,4), tal y como se apunta en el informe del SUP. El dato está obviamente por detrás de la media nacional de 3,6 agentes por cada mil habitantes y a años luz de proporciones como la de Melilla (13,8), Ceuta (12,9) o País Vasco (5,2), las mejor dotadas policialmente.

Otras cifras 17,3 infracciones penales asume cada policía nacional de la Comunitat, la cuarta proporción más elevada de España tras Baleares, Madrid y Cataluña. La media española es de 12,1 infracciones por policía. Población reclusa. El informe del SUP recoge también la tasa de población reclusa en comparación con Europa. En España hay 132 presos por cada 100.000 habitantes (datos de 2015). Las mayores cifras se dan en Lituania (251), Letonia (222), Estonia (214) y Eslovaquia (182). Efectivos disponibles. El estudio cifra en 13.164 el número de efectivos disponibles en 2017 en las plantillas estatal y autonómica del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat. En 2011, la estadística fijaba en 14.482 el número de agentes, como subraya el Sindicato Unificado de Policía. Descenso de delitos. El descenso de la criminalidad en la Comunitat pese a la merma de plantillas policiales es palpable en casi todos los delitos. El año pasado cayeron los robos en viviendas (-11%), la sustracción de vehículos (-10,8%), robos con fuerza (-8,7%) o el tráfico de drogas (-3,7%). 120 agresiones sexuales tuvieron lugar el año pasado en demarcación de la Policía Nacional en la Comunitat, una decena menos que las contabilizadas en 2016, una caída del 7,7%.

Como ya explicó Fermín Gimeno, secretario regional del SUP, la reducción de agentes responde esencialmente a la falta de reposición de personal tras las jubilaciones, además de los traslados a otros destinos. Gimeno cifró en 1.500 los nuevos policías que deberían sumarse al cuerpo en la Comunitat y esperan que la anunciada nueva promoción a nivel nacional llegue en la segunda mitad de este año. A nivel geográfico, el SUP sitúa la mayor necesidad de agentes en Dénia, Valencia, Alicante y Benidorm. «Los refuerzos en época de turismo se quedan escasos», lamentó. Seguridad Ciudadana, Policía Judicial o Brigada de Información son, para el SUP, las unidades policiales con más urgencia de personal.

La región es pese a todo una de las nueve de España en las que se ha reducido la criminalidad

Carga de trabajo

El informe del Sindicato Unificado de Policía en virtud de las tablas de Interior también atestigua que los policías nacionales de la Comunitat son los que más faena acumulan. Cada agente estatal y autonómico de la Policía Nacional asume 17 casos (17,3 infracciones penales por funcionario, dice el informe), una tasa sólo superior en Baleares, Madrid (ambas con 20) o Cataluña (18,3). La media estatal es de 12,1 infracciones penales por agente de la Policía Nacional.

Pese a ello, la efectividad policial es palpable. El propio informe del SUP lo atestigua. La tasa de criminalidad en demarcación de la Policía Nacional en la Comunitat se ha visto reducida en el último año un 1,3%. La valenciana es una de las nueve regiones en las que bajaron el año pasado las infracciones penales, junto a Castilla y León, Galicia, Aragón, La Rioja, Asturias, Melilla, Ceuta y Navarra. La media española fue de un aumento del 1,8.

Pese a ello, la Comunitat sigue entre las autonomías con mayor número de infracciones penales, algo en todo caso marcado por el peso poblacional de cada región. El año pasado, según el citado informe, fueron 227.102 las infracciones penales; por encima están Cataluña (422.286 infracciones), Madrid (381.242) y Andalucía (334.331).