La Comunitat Valenciana tiene el mayor número de repetidores de los últimos años Niños en una clase de primaria. / EFE/Nacho Gallego El secretario autonómico de Educación aboga por eliminar esta opción y los padres alertan de que debe acompañarse de medios para apoyarbatista a los alumnos rezagados JOAQUÍN BATISTA Valencia Jueves, 22 junio 2017, 20:07

Los máximos responsables educativos de la Comunitat recelan de la repetición de curso al considerar que no mejora los resultados y resulta excesivamente cara. Lo dijo el martes el secretario autonómico Miguel Soler y lo comparte Vicent Marzà. Más allá de sus argumentos la realidad es que la valenciana se sitúa entre las autonomías donde más se recurre a esta opción, como se desprende de las cifras que publica el Ministerio de Educación.

Las más actuales, del curso 2014-2015, señalan que el 42,1% de los estudiantes que estaban en 4º de la ESO había repetido al menos una vez durante su escolarización. Es el porcentaje más alto de los últimos años, sube dos puntos respecto al 2013-2014 -un salto poco habitual si se observa la serie histórica- y hay que remontarse al 2009-2010 para hallar un dato similar.

Pese al empeoramiento de los resultados no supone una variación en la tendencia que dibuja la estadística. Desde 1992 aproximadamente cuatro de cada diez chavales que han terminado la ESO se han encontrado en esta situación, independientemente de la ley educativa que regulara su formación, con sus matices en cuanto a las opciones para promocionar al siguiente curso.

No es casual que fuera en Madrid donde Soler, un convencido de la ineficacia de la repetición, reabriera el debate sobre la necesidad de eliminarla en el futuro pacto educativo en el que trabaja el Congreso, pues es una competencia estatal. El secretario autonómico participó en la comisión de Educación en calidad de experto, no por su cargo actual, y defendió que en algo falla el sistema español cuando las tasas son muy superiores a los países del entorno y no sirve para mejorar resultados, como demuestra el informe PISA.

Las cifras del ministerio sitúan a la Comunitat entre las regiones con más alumnos rezagados

Ante la idea planteada hay voces discrepantes. La representante en la Comunitat de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Julia Llopis, alerta de que se lanza un mensaje equivocado al alumnado. «Se traslada la idea de que el esfuerzo no es necesario. Hoy en día los alumnos lo saben todo. Saben que pasan de curso (en la ESO) con dos suspendidas si no coinciden Lengua y Matemáticas, y se relajan», señala. «La repetición lleva implícito el mensaje de que hay que esforzarse e implicarse si no quieren quedarse atrás, y también se consigue implicar a los padres», añade.

A su juicio, se necesitan más convocatorias para recuperar materias. «Cuando funcionaba la de septiembre en muchos colegios concertados se aprovechaba julio para reforzar, y a alumnos que iban flojos pero podían haber aprobado alguna asignatura se le suspendía para que se aplicaran y promocionaran con más nivel», recuerda, antes de destacar que el adelanto de los exámenes extraordinarios a julio, impulsado por Català y mantenido por Marzà, no ha sido una medida positiva al no dar un margen de preparación.

Raúl Alós, presidente de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, mayoritaria en la escuela pública, coincide en líneas generales con Soler en el sentido del escaso rédito de la repetición, pero reclama que una posible eliminación «no se limite a un cambio administrativo». A su juicio debe ir acompañado de «recursos humanos para apoyar al alumno con necesidades específicas. Aprobar o suspender, en el fondo, tiene mucho que ver con los medios que la administración pone encima de la mesa», señala. «Hacer únicamente un cambio normativo sólo servirá para que el problema estalle en etapas superiores», añade.

«Trabajar lo mismo»

Su homólogo en la Confederación Covapa, Ramón López, destaca que la repetición se basa en «trabajar las mismas materias, con los mismos horarios, con los mismos profesores pero con otros compañeros», lo que su juicio «no sirve de nada». Tampoco apoya la eliminación sin más, que «traslada la idea de que hagan lo que hagan seguirán adelante», por lo que aboga por un sistema «capaz de detectar las necesidades de cada alumno lo antes posible e implantar medidas continuas para apoyarlo en su aprendizaje».

El pasado diciembre, Soler y Marzà, tras valorar el informe PISA, pidieron a los docentes más flexibilidad, en el sentido de que los alumnos valencianos aprobaban las competencias evaluadas pero sufrían una excesiva repetición. Y encima los afectados no mejoraban sus resultados. De ahí que optaran por medidas de atención a la diversidad como las aplicadas, desde adelantar la escolarización hasta refuerzos obligatorios o específicos en la ESO.