La suerte de Neringa: «Es la fecha del nacimiento de mi hija»

La única agraciada con un décimo del Gordo en la Comunitat, una mujer de 42 años residente en Benetússer, compró el 71198 porque coincidía con la fecha de nacimiento de su hija mayor Greta, el 7 de noviembre de 1998.

«Compré el décimo hace más de medio año en Benetússer». Ayer la suerte le cambió la vida gracias a su hija. «No me lo podía creer, empecé a llorar, a gritar y a temblar. He pasado un año muy muy malo y la verdad, me hace mucha falta», contaba ayer a LAS PROVINCIAS. Hasta su familia de Lituania se enteró ayer de lo sucedido a través de las redes sociales. «Me llamó mi primo desde allí. Aún no me lo creo».

Según explicó Bernabé Martínez, el propietario de la administración de lotería número 1 de Benetússer, Neringa lleva más de una década en España y «trabaja en lo que puede». «Es una vecina del barrio a la que conocemos y apreciamos, nos ha dado mucha alegría. Estamos emocionados por la sorpresa y por todo lo que significa este sorteo», destacó el lotero, que espera que este premio, el primero en Navidad desde que su madre abriese el negocio en 1983, sea el primero de una próspera racha.

Tras conocer el premio, la mujer acudió a la administración, donde recibió decenas de felicitaciones, brindó con los loteros y demostró que la suerte puede cambiar el rumbo de una vida complicada.

«Lo primero que haré con el dinero -400.000 euros- será ayudar a mi hija mayor en sus estudios», explicaba una Neringa feliz y un poco abrumada. Hasta la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz, mostró su alegría por esta noticia. «¡Qué bien!, porque es una familia muy humilde del municipio y le va a venir de cine. Enhorabuena».