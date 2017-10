El comité asesor del cambio climático no se ha reunido desde que se fundó Reunión constitutiva de la comisión de expertos sobre el cambio climático. / lp Uno de sus miembros, Andreu Escrivà, dimite de la comisión creada por Medio Ambiente tras no haber tenido actividad desde hace un año JUAN SANCHIS Valencia Sábado, 28 octubre 2017, 13:31

El 9 de noviembre del año pasado la Generalitat Valenciana constituía a bombo y platillo la comisión de expertos de cambio climático de la Comunitat. Casi un año después ha entrado en crisis con la dimisión de uno de sus miembros por la falta de actividad.

El ambientólogo Andreu Escrivà, uno de los integrantes, afirma que desde que se produjo la reunión constitutiva la comisión no se ha vuelto a reunir. Ante ello, ha tomado la decisión de dimitir.

Escrivà explicó ayer a LAS PROVINCIAS que su dimisión se basaba fundamentalmente en dos razones. Por un lado, «ser coherente conmigo mismo» y, por otra parte, dar un toque de atención a la Conselleria de Medio Ambiente para que ponga en marcha acciones contra el cambio climático.

Andreu Escrivà se lamentó de que hasta el momento la Generalitat, al contrario que otras instituciones como el Ayuntamiento de Valencia, demostraba una inactividad que no puede permitirse ante un problema de tanta gravedad.

Prueba de esta parálisis de Medio Ambiente es, en su opinión, la falta de actuaciones, «aunque sean de pequeño calado». Escrivà reconoció que es consciente de que en breve la Conselleria de Medio Ambiente presentará la nueva estrategia de lucha, pero considera que se debe hacer algo más.

En una carta pública, el experto en Medio Ambiente resalta que haber sido elegido para formar parte del consejo asesor era un honor. Pero «me siento un impostor con un título de cartón piedra, un falsificador involuntario» ante la inactividad de la comisión.

Indica que desde la primera reunión se dieron cuenta de que los trabajos hechos hasta el momento en el marco de la Estrategia del Cambio Climático 2013-2020 eran un tanto «inmaduros». «Tampoco nos quedó demasiado claro el funcionamiento ni como nos organizaríamos, pero pensamos que esos engranajes se irían ajustando en las siguientes reuniones, que supusimos se producirían cada pocos meses. Estábamos equivocados: desde entonces no nos hemos vuelto a reunir, y ha pasado un año».

En este sentido, explica que el jueves por la tarde en Alzira tuvo un acto en el que le preguntaron qué estaba haciendo la comisión de expertos: «He puesto cara de circunstancias y he dicho, como siempre, la verdad: nada». Resalta que durante un año ha sido presentado como miembro de la comisión de expertos en todos los actos a los que ha asistido y en cada presentación de su libro 'Encara no és tard'. «Un año durante el que primeramente no sabía que decir sobre mi pertenencia al comité y donde finalmente me ha acabado dando vergüenza».

Escrivà mostró su predisposición de volver a trabajar con la administración autonómica si le volvían a llamar, pero que en las actuales circunstancias no podía continuar formando parte del comité del cambio climático.