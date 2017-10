Colegios valencianos en situación límite

Vista del colegio Virgen del Milagro/Google StreetView

Virgen del Milagro (Rafelbunyol). Masificación en el Ceip con más alumnos de la región

Es el colegio público de Infantil y Primaria más grande de toda la Comunitat. Tiene cinco líneas y más de 950 alumnos. Desde el Ampa explican que en los últimos años se han hecho malabares para ganar espacios, partiendo clases con separaciones físicas, y aún faltan aulas complementarias como la de informática, mientras que en el comedor no se permiten comensales parciales (los que se quedan días sueltos) porque no da más de sí. También han tenido que renunciar a las actividades extraescolares a mediodía al no disponer de aulas libres, y ante la cantidad de alumnos (es el único colegio del municipio) en las entradas y salidas es necesario cortar la calle por la aglomeración de personas. La solución está en fase de construcción: el nuevo cole de Rafelbunyol.