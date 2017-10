Dos colegios oficiales abren otro frente judicial contra Educación Ambas organizaciones impugnan la creación de bolsas de trabajo en las que no pueden participar los profesionales de sus respectivos sectores J. BATISTA VALENCIA. Jueves, 5 octubre 2017, 00:55

Los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de Levante y de Graduados en Ingeniería en Telecomunicación han presentado un recurso de lo contencioso administrativo contra la creación, por parte de la conselleria, de bolsas de trabajo extraordinarias para cubrir sustituciones en los centros públicos en determinadas especialidades docentes. Pese a tratarse de un asunto más técnico que de política educativa, supone abrir un nuevo frente judicial contra el departamento, que es de lejos el que más impugnaciones suma contra las medidas aplicadas en los últimos dos años.

La resolución denunciada creaba bolsas para las especialidades de Secundaria de Procesos y Medios de Comunicación, Economía, Análisis y Química Industrial y Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, y establecía los requisitos académicos exigidos para poder dar estas clases, y por tanto, formar parte de las bolsas. Fuentes del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coial) explicaron ayer que estos profesionales no fueron incluidos en el catálogo referido a Análisis y Química Industrial, por lo que presentaron un recurso de reposición en el que expusieron que están «perfectamente habilitados para impartir la asignatura», por lo que consideraron que «se trata de un caso que infringe los principios de capacidad técnica e idoneidad». También defendieron que la exclusión es «discriminatoria» porque sí se aceptaban otras titulaciones con menor carga lectiva en asignaturas de la rama de química e incluso aparecían otras «que no son de la rama tecnológica». Por último consideraron que la respuesta de la administración en la fase de reposición -que no podían dar estas clases por estar fuera del catálogo- fue «arbitraria, infundada y carente de motivación».

El recurso del Colegio de Graduados en Ingeniería en Telecomunicación (Cogitcv) va por similares derroteros, tal y como señalaron fuentes del sector, aunque LAS PROVINCIAS no pudo confirmarlo ayer con la organización profesional. Según se desprende del extracto del contencioso publicado ayer en el Dogv, también se presentó un recurso de reposición contra la creación de la bolsa referido a la especialidad de Procesos y Medios de Comunicación que fue desestimado, de ahí que se abriera la vía legal. En las bases tampoco se permitía, para este área, la participación de profesionales con el título de ingeniero técnico en telecomunicaciones. El colegio sí consiguió que se aceptaran estos perfiles en otras bolsas extraordinarias para puestos de Informática.