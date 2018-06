Colegios en barracones prometidos hace un lustro siguen sin ser licitados De los 14 centros que anunció el PP en 2013 cuatro están en obras, uno continúa paralizado y otros dos no han salido a concurso J. BATISTA VALENCIA. Miércoles, 6 junio 2018, 23:56

Las obras para eliminar los colegios formados por barracones han sido el talón de Aquiles de la Conselleria de Educación, que prometió más de lo que pudo abarcar con el personal propio y tuvo que afrontar la herencia recibida. El último paquete de centros prometido por el PP en 2013 es el mejor ejemplo de esta situación. De los 14, dos aún no han sido licitados y otro está a medio construir sin que se haya impulsado el concurso para reanudar las obras. Además del trabajo pendiente que se tuvo que realizar, los actuales gestores erraron en sus previsiones, para desesperación de las comunidades educativas.

El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, detalló la pasada semana el estado actual de estos colegios. Los más retrasados son el Gasparot de La Vila Joiosa y el Jaume I de Vinaròs, que aún no han salido a concurso. Soler señaló se espera que el segundo esté terminado a finales del año que viene y reconoció que el primero aún se demorará un poco más. En cuanto al Regina Violant de Almassora, las obras se pararon en enero de 2017 y aunque se ha llegado a un acuerdo con la empresa para liquidar el contrato e impulsar otra licitación para terminarlas, esta sigue sin llegar. En todos los casos se trata de centros íntegramente en barracones.

Por su parte, el Sanchis Banús de Ibi estará acabado previsiblemente a finales de año, mientras que el playas de Orihuela se finalizará este verano. Tardarán un poco más el Emilio Lluch de Náquera (marzo de 2019) y el Ceip 103 de Valencia (verano de 2019). Los siete restantes, cuya tramitación estaba avanzada cuando se produjo el cambio de Gobierno, están ya finalizados. Se trata del Carraixet de Almàssera, el Cardenal Tarancón de Burriana, el Benicadim de Beniarbeig, el Evaristo Calatayud de Montserrat, el Rosa Serrano de Paiporta, el Ceip Perelló y el Honori García de La Vall d'Uixò.

Este paquete de colegios formaron parte de la última iniciativa del Consell popular para acelerar la eliminación de barracones, cediendo su tramitación a la Conselleria de Infraestructuras mediante una encomienda de gestión. En su comparecencia Soler dijo que se hizo con «buena intención», pero consideró que no dio resultados. Destacó que pese a que las obras se anunciaron en Les Corts en septiembre de 2013 el citado traspaso competencial no se formalizó hasta mayo de 2014. Y que cuando llegaron a la conselleria en el verano de 2015 se encontraron que seis no tenían ni proyecto, entre ellos los más retrasados.

Además, en la primera reunión mantenida con la ya Conselleria de Obras Públicas se les pidió la anulación de la encomienda al no poder asumir los técnicos los trabajos. Ante esta tesitura, los que no se habían iniciado volvieron a manos de Educación, que amplió el personal técnico y reforzó el servicio para sacar adelante su plan de construcción, presentado en enero de 2016. Pero ni así, pues en casi todas las escuelas pendientes se incumplió la fecha estimada de obras. Por ejemplo, el Gasparot debía haberse iniciado en el segundo semestre de 2016 y el Jaume I en el primero de 2017.

Por otro lado, Les Corts aprobó ayer una PNL de Ciudadanos en la que se insta al Consell a eliminar paulatinamente los barracones. La diputada Merche Ventura criticó los incumplimientos del plan de enero de 2016 y alertó de que aún quedan 1.827 aulas prefabricadas.