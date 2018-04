90 colegios más aprueban la jornada continua para el curso que viene AFP El horario intensivo llegará al 57,5% de las escuelas públicas a partir de octubre JOAQUÍN BATISTA Valencia Jueves, 26 abril 2018, 18:36

La Conselleria de Educación autorizará la aplicación de la jornada continua de mañanas en 90 colegios valencianos más, que se sumarán a los 522 que la imaplantaron en cursos anteriores, ya fueran escuelas infantiles de segundo ciclo, centros de Infantil y Primaria o de Especial (exactamente uno). Los datos provisionales señalan que en otros 69 no ha salido adelante al no alcanzarse el 55% de apoyos respecto al total del censo. Además, hay tres centros de los que aún no se disponen de datos (dos de Valencia y uno de Castellón) bien por incidencias o bien porque la votación se celebra hoy.

Estos datos implican que el 44,05% de la red pública y concertada de la Comunitat (1.387, sin contar los centros específicos de Especial) tendrán a partir de octubre jornada continua. El porcentaje se eleva al 57,5% si sólo se tiene observa la red de enseñanza pública (1.022).

Consulta aquí el listado de centros autorizados a implantar la jornada continua.

Consulta aquí el listado de centros sin los apoyos suficientes para aplicar la jornada continua.