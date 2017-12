La cifra de tutelados por el Consell crece hasta los 3.200

valencia. La Generalitat tutela ya a unas 3.200 personas mayores que no pueden valerse por sí mismas y enfermos con severos trastornos mentales que no tienen ni medios ni familiares que puedan (o quieran) ayudarles; una cifra que no para de crecer. En julio del pasado año, eran 2.920 los tutelados por la Administración autonómica, cantidad que se ha triplicado en los últimos cuatro años.

Desde el Consell, incluso, reconocieron ayer que la estructura administrativa con la que se venía ateniendo a este colectivo (en concreto, la Comisión Valenciana de Tutelas y Defensa Judicial) «estaba siendo insuficiente para poder gestionar la totalidad de los casos tutelares existentes en la Comunitat, por cuanto cada una de estas personas está en su derecho recibir una atención integral directa, con una evaluación y un seguimiento en centros o domicilios, que determine las intervenciones sociales más adecuadas atendiendo a su situación».

Por ello, a partir de ahora, será el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), perteneciente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el que se encargará de atender a las personas mayores tuteladas por la Generalitat.

Así, la nueva Unidad Técnica de Tutelas del IVASS contará, inicialmente, con un equipo multidisciplinar formado por 43 personas, aunque para el próximo año se prevé duplicar el número de profesionales con la creación de nuevos equipos técnicos territorializados.

Esta unidad se ubicará en el edificio de La Cigüeña, en la calle Amadeo de Saboya. Por su parte, la Agencia de Colocación, el departamento de Viviendas Tuteladas y el de Estancias Vacacionales permanecen en las instalaciones de la entidad en la avenida del Puerto.