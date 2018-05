Chufas bajo sospecha Recolectores africanos, entre el polvo de la chufa en un día de trabajo. / lp Un documental valenciano revela el cultivo del tubérculo en África en condiciones esclavistas como los diamantes o el coltán ARTURO CHECA VALENCIA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:12

Primero fueron los diamantes manchados de la sangre de los habitantes de Sierra Leona, esclavizados por grupos tribales enfrentados en una cruenta guerra civil y obligados a trabajar hasta la muerte en busca de los preciados minerales. Luego fue el coltán, el codiciado mineral presente en la práctica totalidad de aparatos electrónicos del primer mundo, y extraído en inmundas minas de la República del Congo entre accidentes mortales, derrumbes que atrapan a los operarios y respiración de gases insanos. Y ahora, un documental valenciano coloca en el punto de mira uno de los productos más típicos de la Comunitat. «Chufas de sangre», las llama Andoni Monforte a semejanza de los polémicos diamantes, en un documental firmado por él y que ha abierto una guerra (casi literal) en el sector al retratar cómo se cultiva la chufa en Niger, Burkina Faso y Mali, el llamado 'triángulo de oro' del producto. 'Tigernut. La patria de las mujeres íntegras' es el nombre del corto de una hora de duración, seleccionado en casi una veintena de festivales internacionales, premiado en Ecuador y que traza una dura instantánea en África: cultivos con bajos sueldos, condiciones infrahumanas de trabajo (entre picaduras de escorpión y respirando el polvo del tubérculo, calificado de dañino por la Organización Mundial de la Salud) y un circuito comercial marcado por un potente desequilibrio; los 40 céntimos de dólar a que se paga el kilo de chufa sobre el terreno en África se disparan hasta los 24 dólares en los supermercados de Estados Unidos.

El documental ha puesto en el ojo del huracán a Andoni Monforte, director, fundador de la empresa tradicional Mon Orxata y activista del comercio justo, y a la firma multinacional líder mundial de la exportación de chufas (2.000 toneladas anuales) con sede en La Eliana, Tigernuts Traders, señalada en el corto por varios protagonistas junto a su fundador -Ramón Carrión- como responsable de impagos de cosechas en África y de poner en marcha supuestas sobreexplotaciones en la zona para desplomar el precio de la chufa africana. LAS PROVINCIAS contactó ayer con la firma acusada para conocer su respuesta. Desde Tigernuts remitieron a un comunicado enviado: «Todas las afirmaciones que aparecen en el documental que hacen referencia a la empresa son falsas y atentan contra el honor de Tigernuts Traders. Tigernuts va a seguir con las acciones judiciales pertinentes». El acto de conciliación entre las partes acabó el lunes sin acuerdo. La firma pidió la retirada del documental y Monforte se negó. En el horizonte aparece una querella.

«Si me aportan pruebas de que esas mujeres cobran un precio justo, mañana retiro el documental». El director del corto asegura que no quería señalar a nadie ni criminalizar la chufa nigeriana, sino «hacer una visión en positivo para beneficiar a los agricultores africanos y valencianos» y descarta intereses comerciales. «Si allí no mejoran las condiciones de precio, la chufa africana sigue invadiendo el mercado a precios que revientan los que tenemos en Valencia, y los recolectores en Nigeria o Mali no tienen ni para alimentar a sus hijos», advierte el director del corto. Y subraya una máxima: en Europa entra más chufa africana que valenciana. «No hay datos, pero es la impresión, sí», corrobora en la Denominación de Origen Chufa de Valencia su presidente, Antonio Gimeno. La aventura de Andoni Monforte (emprendedor que creó el 'Chufamix', un ingenio doméstico para hacer horchata en casa y por el que también está en otro litigio con Lidl por presunto plagio) por África comenzó en 2016. Entonces llegó el despegue mundial de la chufa como 'súper alimento', como la calificó la NASA. Su consumo se disparó en EE. UU. y Asia. La Denominación de Origen detectó que en Japón se vendía chufa nigeriana bajo el sello de la marca valenciana «y pedimos a Andoni, como vocal del Consejo, que lo investigara», señala Antonio Gimeno. Lo hizo y se notificó a la empresa (ajena a la firma señalada en el documental), que dejó de hacerlo. «Monforte siguió su indagación por su cuenta y acabó en África», concluyen en la D. O.

«Todas las afirmaciones son falsas y atentan contra el honor de Tigernuts», asegura la empresa Las recolectoras africanas dicen cobrar un euro y medio al día por 800 kilos de chufa

Orden de arresto

Tres semanas y 3.000 kilómetros en todoterreno estuvo el empresario valenciano recorriendo Burkina Faso y Mali «siguiendo pistas y tratando de entender porqué hay empresas con tan tremendas prácticas comerciales». Monforte coloca el micrófono a varios agricultores que dicen no haber cobrado cosechas vendidas a la empresa valenciana. O que les encargó plantar chufa para luego no recogerla. Incluye el testimonio de un técnico del Ministerio de Agricultura de Burkina Faso que habla de una orden de arresto que pesaría sobre el empresario Ramón Carrión por uno de estos episodios. El protagonista incluso exhibe una copia de dicho supuesto documento y se lo entrega a Monforte. La acusación a la multinacional incluye crear 'sobrestock' de chufa en África para desplomar los precios y elegir comprador, perjudicando los proyectos de cooperativas locales que buscan evitar a intermediarios para sobrevivir ante lo que dicen ganar las agricultoras locales: euro y medio al día por recolectar 800 kilos de chufa, entre picaduras de escorpiones y jornadas a más de 40 grados.

Tigernuts lo niega. «No pienso responder a acusaciones de 'chikilicuatres'», espeta el empresario en el corto. La firma contesta que ellos han sido víctimas de intentos de estafa por los africanos, «como meter una piedra de 2.000 kilos en un contenedor entre la carga», asegura Daniel Carrión, hijo del fundador y gerente. Tras el documental, Chufa de Valencia, sin entrar en las acusaciones, aprobó una declaración con la «condena del dumping social (competencia desleal), pago injusto de cosechas y que se engañe a los trabajadores», como recordó el presidente de la D. O. El sueño son cooperativas como la del poblado africano de Mouso Faso, con el que acaba el corto, donde se cultiva la chufa de manera respetuosa y revertiendo los beneficios en escuelas y comida para la comunidad local. Y ni rastro de chufas de sangre.