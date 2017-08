Chiva limpia los depósitos pero no localiza el foco de la legionela Operarios durante las labores de limpieza del depósito, ayer. / damián torres Dos de los seis afectados siguen hospitalizados y Salud Pública recomienda a los vecinos desinfectar grifos y duchas para evitar más casos de contagio MAR GUADALAJARA Jueves, 17 agosto 2017, 01:01

Valencia. Seis afectados y dos de ellos hospitalizados por legionela en una urbanización de Chiva han hecho saltar la alarma entre los vecinos, que confiesan estar «hartos» ante la falta de una solución definitiva al problema del suministro de agua que llevan sufriendo «durante más de año y medio». El alcalde de Chiva, Emilio Morales, asegura que «aún no se ha identificado el origen del brote, pero Salud Pública ha decidido actuar sobre el agua por ahora». Hoy desde las ocho de la mañana los vecinos ya disponen de agua pero sigue sin ser potable.

El departamento de Sanidad Ambiental del centro de Salud pública de Manises trabajó durante todo el día de ayer para solucionar el problema. Se llevó a cabo el vaciado del depósito para clorarlo y realizar la limpieza. Después volvieron a llenarlo para distribuir el agua tratada por las tuberías y desinfectar todos los conductos. A partir de ahora tienen previsto realizar mediciones y pruebas diarias para controlar que el nivel de cloro esté como corresponde. Asimismo, se han trasladado a los vecinos recomendaciones como dejar correr el agua durante 5 minutos o limpiar los difusores de grifos y duchas con antical y sumergirlos en lejía durante 30 minutos para prevenir.

Los vecinos están preocupados. «Aunque limpien no nos garantizan estar fuera de peligro, toda la zona estamos en riesgo; somos más de 3.200 parcelas y no hay alcantarillado, son pozos ciegos que no filtran», asegura la presidenta de la Asociación de Vecinos, Carmen López, quien insiste en que «no pueden ocultar el problema como lo están haciendo; estamos pagando recibos por agua potable que no nos llega. Es increíble que no lo solucionen, estamos hablando de la salud de muchas personas». La población se triplica en verano en Chiva y la mitad vive en las urbanizaciones. «Nos hemos dirigido al alcalde para que tome cartas en el asunto, pero no informan y desde la asociación estamos advirtiendo a muchos veraneantes que llegan a sus casas sin saber de este problema», asegura López.

La infección por legionela presenta síntomas que se pueden confundir con los de la gripe y puede remitir en tres o cuatro días. Tal y como explica Viviana Elisabeth, médico de cabecera de Calicanto que trató a tres de los seis afectados, «si no se complica, es como una gripe, pero si se agrava debe ser tratada de inmediato en el hospital. Allí con una analítica se puede determinar la causa, por eso puede que haya habido más afectados por ese brote de legionela pero no se puede comprobar».

«Salud Pública hace meses que confirmó que el nivel de concentración de nitratos en el agua estaba por encima de lo establecido en la legislación sanitaria, por lo que se declaró el agua no apta para el consumo humano en estas urbanizaciones, pero sí para cualquier otro uso, creyendo que así podían evitar algo como lo que está ocurriendo», denuncia el concejal del partido de las urbanizaciones, Alternativa de diseminados y urbanizaciones de Chiva, ADUC, Manuel Verdeguer, quien al mismo tiempo tacha de «incultos», tanto al ayuntamiento de la localidad como a Sanidad por desconocer que «esta bacteria se coge por respirar vapor de agua contaminado y afecta a los pulmones, puede provenir del riego, de la evaporación por el calor, de duchas calientes como las de las piscinas. Además, no se transmite de unas personas a otras», explica.

Antes de este brote de legionela en Calicanto ya sufrían una lucha por la limpieza y el servicio potable del agua en las urbanizaciones de la zona. El concejal de ADUC, Verdeguer, asegura que «en todos los plenos he reiterado que necesitamos una solución para el agua, exigimos que el alcalde cumpla el contrato, que suministren agua potable, ahora deben asumir responsabilidades, es un problema muy grave que afecta a muchas personas».

Los depósitos de acumulación de agua que abastecen instalaciones comunitarias tienen una gran probabilidad de convertirse en focos de proliferación de bacterias. Por ello la limpieza de estos depósitos es necesaria y se recomienda al menos una vez al año.