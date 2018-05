«Los chavales de hoy en día no saben nada de ETA» Martes, 8 mayo 2018, 00:41

«El anuncio de disolución de la banda terrorista se ha dado a bombo y platillo, pero parece que la voz de las víctimas no sea tan importante», lamentó ayer Alambiaga, para insistir en la necesidad de hacer llegar a los escolares el «verdadero relato», ya que «hoy en día preguntas a cualquier chaval y de ETA no sabe nada, sólo que ha habido dos bandos, pero eso no es así, ha habido unos asesinos que han puesto las pistolas y otros la vida de sus familiares», de ahí la importancia de trasladarles los valores de las víctimas.