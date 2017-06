Los «cerdos» de Europa se cuelan en la Selectividad Los alumnos, momentos antes de comenzar los exámenes. / damián torres Los futuros ingenieros, publicistas, médicos y abogados de la Comunitat luchan estos días por entrar en la carrera que quieren Unas polémicas declaraciones del presidente del Eurogrupo, tema del examen de Castellano para los 20.000 alumnos TEO PEÑARROJA Miércoles, 7 junio 2017, 01:35

valencia. Sentados en círculo a la sombra de un árbol un grupo de alumnos de Paiporta y de Picanya están mucho más serios que sus compañeros. «Claramente se han pasado, ha sido súper difícil», sentencia uno de ellos. Todos asienten cabizbajos. «Además el texto de Castellano era muy enrevesado». Hablan de un artículo de Olga Grau en El Periódico donde critica las declaraciones del presidente del Eurogrupo, que ha pedido que se reduzcan las ayudas a los países del Sur de Europa, a los que llama «cerdos» (PIGS, en inglés, por las siglas de Portugal, Italia, Grecia y España). ¿Seguro que era tan difícil? Seguro. Bueno... Una de ellas matiza: «Podría haber sido peor...» Pero sus compañeros saltan rápido a la yugular. No, no podía haber sido peor. Y no hay más que hablar.

Son algunos de los casi 20.000 alumnos de segundo de Bachillerato que ayer empezaron las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que terminarán mañana. Sólo tienen un año menos que los alumnos de primer curso de la Universidad, pero se les reconoce a la legua. Son una manada. Han llegado a las ocho de la mañana hechos un manojo de nervios, pero a la hora de comer ya llevan dos exámenes y parecen más relajados. «Si te has esforzado durante el curso esto es solamente un examen más», indica Javier Holguín, que acaba de salir del aula. Entre un grupo de chicas que hablan muy rápido y todas a la vez, una levanta la voz: «¡Ha sido el examen de Historia más fácil de la Historia!».

Sin embargo, no todos los que circulan por la Universidad Politécnica estos días son los alumnos de las PAU. Miguel, de un centro de Valencia, ha suspendido en mayo y todavía tiene que recuperar alguna asignatura antes de presentarse a la convocatoria extraordinaria el siete de julio. «He venido a dar apoyo moral», asegura orgulloso. Sus compañeros, sin mucho tacto, bromean con él: «Ha venido para practicar, que no le pille de sorpresa julio».

La mayoría ya sabe lo que quiere hacer el año que viene. Quieren ser ingenieros, publicistas, médicos, abogados... Casi todos desean quedarse en las universidades valencianas «si llega la nota» . Sin embargo, algunos no saben lo qué quieren estudiar. Pueden pensarlo hasta el día 16, cuando salgan los resultados y vean a qué carreras pueden optar. No se trata de aprobar o suspender. Las PAU las aprueba prácticamente todo el mundo. El curso pasado, casi el 97% de los alumnos pasaron la fase general. Las peores estadísticas de los últimos años son las de 2010, cuando «sólo» un 95% de los alumnos aprobaron la fase general. El problema no es pasar, sino llegar a la nota de corte.

Tras los exámenes de Selectividad, ahora lo importante es «el verano de los dieciocho», un acontecimiento tan importante para los estudiantes como las conferencias de Yalta o el descubrimiento de América. La mayoría sueña con un viaje a Mallorca y con festivales de música. Es el último verano de niños o el primero de adultos, y no quieren perderse nada. Luego, en septiembre, ya se enfrentarán a la carrera que cada uno haya elegido.