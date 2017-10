Cerca de un millar de interinos llevan sin cobrar dos meses Manifestación del profesorado interino. / lp Los sindicatos de educación exigen el pago inmediato de las nóminas de septiembre y octubre junto con los intereses de demora J. S. VALENCIA. Miércoles, 1 noviembre 2017, 00:52

Cerca de un millar de profesores interinos, según el sindicato CSI·F, no ha cobrado todavía las nóminas de octubre, retraso que en muchos casos se suma al de septiembre, y por ello reclama el cobro con intereses de demora.

Hay que tener en cuenta que este año la Conselleria de Educación ha cubierto 1.700 plazas que han quedado libres por bajas, jubilación o permisos con personal de esta categoría.

En un comunicado, la central sindical explica que los impagos afectan también a los complementos de nuevos cargos directivos de centros, por lo que considera necesario el refuerzo urgente de los departamentos de personal y nóminas.

El sindicato lamenta que Conselleria de Educación no haya afrontado este problema, que se repite cada año, destinando más personal a los departamentos encargados de realizar los trámites de pago, que están saturados por las plantillas reducidas.

Desde el sindicato afirman que la situación es especialmente grave en el caso de los interinos porque muchos de ellos tienen que trasladarse a vivir a otras poblaciones y provincias con los consiguientes gastos adicionales que esto crea.

En este sentido, Rafael Benavent, delegado de educación de la formación, indicó que piden los intereses de demora ante el hartazgo creado de que se produzca este hecho año tras año sin que la administración encuentre una solución.

CSIF explica que este impago no afecta únicamente a interinos que cubren vacantes o sustituciones, sino que también se extiende a funcionarios de carrera que han cambiado de provincia y sus datos de nóminas no han sido tramitados en la nueva dirección territorial que les corresponde.

Del mismo modo, perjudica a cargos directivos elegidos el pasado mes de junio, como directores, secretarios o jefes de estudio, que, aunque ejercen desde septiembre, aún no han percibido los complementos vinculados al cargo. El sindicato urge a la Administración a que no espere a finales del próximo mes de noviembre para ponerse al día con el abono de la siguiente nómina.

En la misma línea se pronunció el sindicato STEPV. El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) criticó que «continúan los impagos de nóminas en octubre a docentes» por lo que ha reclamado a la Conselleria de Educación «soluciones inmediatas».

Esta formación redujo el número de afectados a medio millar y aseguró que la Conselleria ya está tramitando los pagos que faltan por hacer.

El sindicato también recordó que ya en septiembre denunció que se habían producido impagos de nóminas y que estos «se están prolongando este mes de octubre con varias casuísticas: profesorado adjudicado en julio que todavía no ha cobrado; profesorado adjudicado a septiembre que todavía no ha cobrado y docentes adjudicados en septiembre que solo ha cobrado una nómina y no las dos».

Por su lado, desde el sindicato ANPE se pronunciaron en el mismo sentido. La formación criticó el impago de nóminas que han sufrido docentes en este mes de octubre y ha exigido a la administración su abono «inmediato con intereses de demora», así como una reunión urgente con la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación. Esta entidad recuerda, a través de un comunicado, que ya denunció en la Junta de Personal Docente del pasado día 23 de Octubre y en la Mesa General de Función Pública del mismo día, «el impago de cientos de nóminas de septiembre de profesorado interino, funcionarios en prácticas y de carrera».