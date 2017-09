Centros se quedan con plazas de profesor sin ocupar por la exigencia del valenciano

El sindicato de los trabajadores de la Enseñanza Pública de UGT PV pidió ayer a la conselleria que «rectifique la exigencia del requisito lingüístico al profesorado interino» de FP así como la anulación de los actos de adjudicación de plazas docentes realizados en las tres direcciones territoriales por las «irregularidades cometidas y la falta, incluso, de cumplimiento de la legalidad vigente».

El sindicato se refirió al caso de Alicante, donde «la inmensa mayoría de las vacantes ofertadas se han quedado sin adjudicar al cambiarse el criterio a mitad del procedimiento con el prejuicio que ello supone para el profesorado interino y para el sistema educativo, a menos de tres días de iniciarse el curso escolar». Consideró que se dan casos, en determinadas especialidades, en que es imposible cubrir las necesidades exigiendo el requisito, lo que provoca una paradoja. «Tenemos puestos de profesores técnicos de FP que no se cubren, centros que esperan profesorado, y profesorado interino de estas especialidades que llevaba trabajando más de diez años que al no tener la capacitación no puede ocupar este curso estas plazas». En los grupos de afectados circulaban ayer quejas sobre Alicante, en el sentido de que no se adjudicaron las plazas ni en el proceso de difícil cobertura, donde incluso debía permitirse la concurrencia de interinos sin capacitación, o de centros en los que aún faltan varios profesores.