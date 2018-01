El Centro Europeo de la Cerámica reconoce a Eugeni Cañas El estudiante de la Jaime I de Castellón recibe el galardón por un estudio sobre técnicas del proceso de proyección térmica R. V. Martes, 2 enero 2018, 23:56

valencia. Eugeni Cañas Recacha, estudiante de doctorado de la Universitat Jaume I y becario del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica Agustín Escardino, ha recibido el primer premio del congreso '8èmes Rencontres Internationales sur la Projection Thermique', organizado por el Centro Europeo de la Cerámica de la Universidad de Limoges (Francia).

Eugeni Cañas ha obtenido esta distinción por el trabajo titulado 'Effect of feedstock and thermal spraying variables on the performance of solution precursor plasma sprayed bioactive glass coatings'. Los directores de la tesis son el catedrático de Ingeniería Química, Enrique Sánchez, y la profesora María José Orts.

Este congreso se centra en las diferentes técnicas que conforman el abanico de procesos de proyección térmica. Mediante estas técnicas es posible obtener recubrimientos avanzados a partir de distintos materiales -cerámicos, metálicos, plásticos, entre otros- sobre sustratos de diferentes materiales y geometrías. El congreso supone un marco para el intercambio de información entre los estudiosos.