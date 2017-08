Un centenar de jóvenes de la Comunitat Valenciana dejan los centros de menores sin bastantes pisos tutelados Oltra, vicepresidenta y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas. / DAMIAN TORRES El Consell aumenta las plazas y las subvenciones pero las entidades que ayudan a los adolescentes lamentan que no cubren «ni el 50% de los gastos» MAR GUADALAJARA VALENCIA. Miércoles, 16 agosto 2017, 20:13

«Su historia es complicada, llevan muchas cargas personales en la mochila», dice Segundo García, secretario de la Fundación Ángel Tomás, una organización que ayuda a los jóvenes de centros tutelados a emanciparse tras cumplir la mayoría de edad. Este año son 149 los jóvenes en la Comunitat que dejan los centros de menores y deben empezar de cero. Son adolescentes con familias desestructuradas, que no tienen a nadie a quien acudir y tienen problemas hasta para relacionarse.

La Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas subvenciona programas de emancipación a jóvenes extutelados. Este años han aumentado las plazas en pisos: de las 74 disponibles en 2016, ascienden a 94 en 2017. Sin embargo, algunas entidades como la Fundación Ángel Tomás aseguran que, «son insuficientes, no cubren ni el 50% de los gastos».

El cambio es de un día para otro. En cuanto cumplen los 18 deben dejar su plaza libre y empezar un proyecto de vida. Ese es el requisito principal para poder permanecer en los llamados pisos tutelados o de emancipación. «Realizamos un seguimiento, porque deben buscar un propósito, un objetivo del que puedan vivir en un futuro», explica García. Es un modo de supervisión y acompañamiento para que, tal y como explica el secretario de la fundación, «se establezca un nivel de responsabilidad a través de unos contratos que firmamos con ellos, son trimestrales y así se puede evitar que haya chavales desaprovechando la plaza en la que puede estar otro; cuando eso es así, les decimos que este no es su lugar y deben irse».

Su reto es conseguir un trabajo. «Nuestro objetivo es la inserción laboral de estos chicos. La baja formación y las dificultades de socialización que tienen son barreras que les dificultan aún más conseguir un empleo del que puedan vivir. A ello se añade la situación actual. Ningún joven de 18 o 20 años puede arreglárselas sin la ayuda de sus padres, es complicado», añade García.

La falta de recursos no ayuda en esta situación. «Las viviendas son escasas y no se adaptan a sus necesidades, por eso con lo poco que tenemos debemos sacarle el máximo rendimiento», asegura el secretario. Delinquir es la peligrosa alternativa. «Vender drogas en la calle es lo que les tienta. A esos chavales les tenemos que decir que no caigan». La nueva orden amplía hasta los 23 años la estancia en pisos tutelados. Las organizaciones viven el día a día, los problemas y las necesidades de estos jóvenes. Cruz Roja, Nuevo Futuro o la Fundación Amigó también trabajan para ayudar a estos jóvenes sin recursos, pero no existía una actuación conjunta con conselleria. «Debemos reconocer que estamos en una fase de consenso, antes no nos tenían en cuenta. Ahora la administración accede a reunirse con nosotros para poder alcanzar un acuerdo», asegura García.

Reclama la necesidad de un cambio que sea más positivo, con el que se den más casos de éxito que de fracaso. «La idea es que no sea una subvención que sea un contrato que se establece con los chavales, para que sea más personalizado», explica. Conselleria explica que se ha puesto en marcha «un Plan de Emancipación Joven, que incluye, entre otras medidas, la exención de las tasas educativas para este colectivo, la consideración del mismo como prioritario en la concesión de ayudas de diversa índole así como en la nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión».

Compartir piso y poder pagar sus gastos es uno de los logros a que aspiran los adolescentes que dejan los centros. La Asociación Nuevo Futuro explican como les conducen «hacia una formación más específica, títulos de capacitación o formación profesional, porque su tiempo es valioso, no pueden dedicar cuatro años a estudiar porque cuando se dan cuenta están fuera». Esta realidad se complica para los jóvenes extranjeros sin familia, con problemas para regular sus papeles y su permiso de trabajo, «si no lo consiguen, tienen dos años para conseguir un contrato de un año a jornada completa, casi imposible hoy en día».