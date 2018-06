A la caza de estafadores de ayudas públicas

Los funcionarios del Ayuntamiento de Gandia descubrieron en 2017 a casi medio centenar de personas que cobraban una prestación social (Renta Garantizada) e incumplían las bases de estas ayudas. Los beneficiados de estos pagos sí que respondían al perfil requerido para percibir este dinero, pero con el paso de los meses su situación cambió y no lo comunicaron en sus respectivos centros sociales. En muchos casos trabajaban en negro o no escolarizaban a sus hijos, como les obligan las normas.

La labor de los empleados municipales del área de Bienestar Social de Gandia ha sido clave para dar con estos vecinos que se aprovechaban del sistema público y percibían una remuneración económica pese a no merecerla. El edil de Responsabilidad Social, Nahuel González, comentó que su departamento trabaja para dar apoyo a las familias y personas más necesitadas, pero que también hace un esfuerzo por evitar que nadie «cobre aquello que no merece».

El concejal de Més Gandia indicó que los empleados públicos «hacen una labor de seguimiento». «Su trabajo va más allá de ayudar a las familias a tramitar una subvención. Una vez que está concedida la prestación, los funcionarios visitan a los beneficiados para comprobar que se hace un buen uso del dinero y de que intentan mejorar su situación personal y la calidad de vida de la familia», precisó.

González concretó que la ayuda se retiró durante el año 2017 a 47 personas, algunas de ellas con cargas familiares, pero que han «incumplido de forma tajante» las bases del programa de renta garantizada. En muchos casos, estos vecinos de Gandia han sido sorprendidos trabajando, es decir, percibiendo unos ingresos que no declaraban ante los empleados de Bienestar Social.

Por otro lado, se han retirado las ayudas a beneficiarios que han presentado algún tipo de problema o que no ponían de su parte por mejorar su situación personal o la de su familia. «En muchos casos hemos detectado que las familias no escolarizaban a sus hijos o no se preocupan de que acudan al colegio», relató el edil.

En otros casos, estas personas han generado problemas de convivencia, motivo por el cual también se retiran las ayudas.

Este tipo de prácticas deben cambiar, dijo el concejal, quien añadió que las ayudas son para que las personas sin empleo y sin recursos y sus familias «mejoren su situación». Las personas que percibían estas cuantías estaban dentro del programa de Renta Garantizada, un plan de la Generalitat que pretende respaldar a las familias que están en riesgo de exclusión.

Cambios en el sistema

La cifra que se percibe en este programa oscila entre los 380 y 520 euros, en función de la situación de cada uno de los demandantes. Estas subvenciones son sólo para personas empadronadas y se otorgan por un plazo de seis meses, que puede ser renovado. Este sistema, afirmó González, cambia en 2018 y se amplían los parámetros para poder aspirar a una de las subvenciones.

Este año podrán percibirse hasta 1.100 euros si el solicitante cumple todos los requisitos, es decir, si está una situación económica muy complicada, cuenta con menores a su cargo, arrastra deudas en materia energética y debe pagar una hipoteca. González recordó que los centros sociales de Gandia ya atienden a todas aquellas personas interesadas en pedir una ayuda. De hecho, el concejal aseguró que desde el gobierno se están preparando para un aluvión de solicitudes.