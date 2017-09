Catorce de los colegios prometidos para quitar barracones siguen sin construir Barracones del colegio 103 de Valencia, el único de la ciudad compuesto totalmente por aulas prefabricadas. / jesús signes La mayoría de las obras anunciadas por el Consell no se han licitado y sólo se ha inaugurado uno de los que están íntegramente en aulas prefabricadas J. BATISTA VALENCIA. Lunes, 18 septiembre 2017, 00:17

El reciente plan anunciado por Ximo Puig para acelerar al máximo las obras en colegios se entiende mejor atendiendo a la evolución del Mapa de Infraestructuras Escolares, el proyecto inicial del Consell anunciado en 2016 que será fagocitado por la nueva iniciativa. La idea es que los tramiten los ayuntamientos con sus servicios técnicos ante la evidencia de que los recursos de la administración autonómica son insuficientes para semejante volumen de trabajo.

La mayoría de las intervenciones prometidas a estas alturas de la legislatura que incluían una fecha de inicio de obras siguen tramitándose en los despachos, sin ni siquiera haberse abierto su licitación. Y si se centra la mirada en las escuelas íntegramente en barracones, las más necesitadas y en las que más énfasis ha puesto el Consell, la conclusión no es más halagüeña: entre 2016 y el primer semestre de 2017 se preveía el arranque de los trabajos en 19 centros, pero sólo hay buenas noticias en cinco. Uno se ha inaugurado (el Ceip Cardenal Tarancón de Burriana) y cuatro más están en fase de ejecución: el nuevo instituto de San Fulgencio, el Ceip Playas de Orihuela, el Villar Palasí de Sagunto y el Regina Violant de Almassora. En este último la intervención quedó paralizada por un desacuerdo con la empresa adjudicataria y sigue a la espera de solución.

Los otros catorce se encuentran en diferente estado de maduración: la intervención del Cremona está ya adjudicada, la del 103 de Valencia en las últimas fases de licitación y hay otros doce proyectos que no han salido a concurso: Ceip La Xara de Dénia, Gasparot de La Vila Joiosa, Jaime I de Vinaròs, aulario de Vilanova d'Alcolea, el Ceip Dama de Guardamar de Guardamar del Segura, la escuela infantil Santa Infancia de Elda, el Ceip Nuevo Les Foies de Gandia-Grao, el Álvaro Esquerdo, también de La Vila Joiosa, el Bracal de Muro, el Ceip Amanecer de Torrevieja, el número 5 de Aldaia y el Santa Quiteria de Almassora.

El centro 103 de Valencia afronta la última fase de la licitación y el Cremona de Alaquàs ya está adjudicado

Los datos se extraen del mapa de enero de 2016, exactamente del listado de las 124 grandes actuaciones previstas para la legislatura que se acompañaba del calendario semestral, y de la información del Dogv y de la Plataforma de Contratación del Estado, donde se publican los anuncios de licitación. Esta relación de centros, además de las escuelas completamente en barracones, incluía las que estaban compuestas parcialmente por aulas prefabricadas (al menos un 50%) y también las de nueva planta que se precisan para cubrir necesidades de escolarización en los municipios. Contando las tres tipologías, entre 2016 y el primer semestre de 2017 se prometió el inicio de 51 intervenciones, de las que 29 siguen sin salir a licitación.

De la relación de centros parcialmente en barracones -se anunció el inicio de 19 actuaciones- se extrae que dos ya están en funcionamiento, hay seis en fase de obras, dos en proceso de licitación y nueve que no han salido a concurso.

El listado también recogía siete centros (seis totalmente en barracones y uno parcialmente) que en el momento de la presentación del mapa ya tenían sus obras en marcha, por lo que los gestores anteriores asumieron buena parte de la tramitación administrativa.

La conselleria defiende que desde la llegada de Marzà se han puesto en funcionamiento 16 escuelas, si bien los datos no cuadran con el avance del listado de grandes actuaciones. La explicación puede estar en las intervenciones que se recogieron en la otra relación de centros presentada (escuelas con algún módulo prefabricado), que no incluía fechas de obras, o de actuaciones añadidas no contempladas en el plan.