Montón anuncia inversiones en Alzira y está segura de la relación con los farmacéuticos Carmen Montón, durante la conferencia. / Efe La consellera de Sanidad cifra en 300 millones la deuda de las concesionarias por las liquidaciones pendientes hasta 2015 LAURA GARCÉS Valencia Martes, 24 octubre 2017, 11:25

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado esta mañana una inversión de 6,9 millones de euros para inversiones urgentes en el departamento de salud de la Ribera. Montón ha dado a conocer esta decisión para 2018 en su intervención en los desayunos informativos Foro Mediterráneo de Nueva Economía Fórum.

La actualidad que acompaña a Cataluña y las aplicación del artículo 155 de la Constitución Española no ha quedado al margen de las declaraciones. Carmen Montón ha recordado la posición del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacando que de esa postura "no me voy a salir ni un centímetro"

La titular del departamento autonómico se ha mostrado convencida de que la relación con los farmacéuticos valencianos en torno al copago no se verá resentida. Estas declaraciones llegan después de que los profesionales anunciaran su disposición a romper la colaboración con la Administración dado el desacuerdo con el plan sociosasitario que incluye el reparto de medicinas a las residencias.

Montón ha descartado la posibilidad de que se rompa esa colaboración. "No creo que se produzca esa situación", ha dicho en respuesta a preguntas sobre si tiene alternativas ante esa posibilidad.