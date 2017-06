Cáritas no nota mejoría tras dos años de las nuevas políticas sociales de Oltra El director de la entidad asegura que «hay muchas propuestas legislativas, pero hay que dotarlas de presupuesto, si no queda todo en papel mojado» D. GUINDO Jueves, 15 junio 2017, 01:03

«Los niveles de precariedad y de exclusión siguen siendo muy elevados» por lo que, y pese a la progresiva recuperación económica, «las cosas no van a mejor». Así resumía ayer el director de Cáritas Diocesana de Valencia, Nacho Grande, la situación por la que atraviesa la Comunitat en relación a los colectivos más desfavorecidos. El nuevo Gobierno de la Generalitat parece que tampoco ha supuesto un punto de inflexión para esta tendencia. Dos años después de que Mónica Oltra se pusiera al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con el objetivo principal de «rescatar personas», Cáritas no ha notado una mejoría. Grande considera que, «en el día a día, la situación no varía, atendemos a las mismas personas con los mismos perfiles». En esta línea, consideró que, con la nueva administración autonómica, «hay muchas propuestas legislativas, como el Plan de Inclusión, pero hay que dotarlas de presupuesto porque, si no, se queda todo en papel mojado».

El director de Cáritas realizó estas valoraciones durante la presentación de la memoria de la actividad de la entidad correspondiente al pasado ejercicio. Grande se mostró preocupado porque a pesar de que los indicadores macroeconómicos en la Comunitat muestran una leve recuperación respecto a 2015, esto no se traduce de igual modo en los perfiles mayoritarios de las personas atendidas por la entidad. Alertó de que los actuales sistemas de protección social «no son suficientes para atender las necesidades», ya que «la precariedad e inestabilidad laboral actuales superan las cifras de antes de la crisis», situación que ha generado la figura del denominado «trabajador pobre», cuyos ingresos apenas le alcanzan para sobrevivir. Las atenciones de Cáritas sobre este tipo de perfiles se han incrementado.

«Se mantiene la cronificación de las personas a las que acompañamos con realidades muy complejas», por lo que es necesario «repensar el sistema de protección social» y reformar el modelo socioeconómico que garantice el ejercicio de los derechos para todas las personas, añadió el portavoz. Así, apuntó que el grueso de las personas atendidas ya llevan unos tres años recibiendo la ayuda de Cáritas (el 78% de los usuarios ya eran conocidos por la entidad), y que se ven afectadas por el problema de desempleo de larga duración, por lo que su situación repercute en su familia extensa, por lo que la pobreza de los hijos ha hecho que los padres sean «pobres colaterales». Advirtió de que si no se toman medidas «el riesgo de que el niño que nace en una familia pobre lo siga siendo en edad adulta es muy elevado».

A lo largo de 2016, el número de personas beneficiarias de la ayuda de Cáritas fue de 60.068, un 16% menos que en 2015. Sin embargo, desde Cáritas no atribuyeron este descenso a una mejoría de la situación. En esta línea, explicaron la caída en las atenciones en que muchas de las personas que acuden a la entidad forman parte de colectivos «invisibilizados», como las mujeres en situación de prostitución y trata, las personas sin hogar y los migrantes en situación irregular, que no aparecen en censos ni estadísticas. También señalaron al creciente número de hogares unipersonales (por las que son menos personas atendidas en cada intervención), y a que la Comunitat ha perdido población por quinto año consecutivo, especialmente extranjeros, que hasta los últimos años era el foco principal de las atenciones.

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, las que más demandan el apoyo de Cáritas son parejas jóvenes, mujeres solas con hijos, y personas solas; mientras que se mantiene la mayor presencia de personas de origen español (56%) y la mayor parte de ellas son mujeres (70%). El 35% de los atendidos son menores de edad (unos 19.000), por lo que, según estiman, en ocho de cada diez de ellos la pobreza se perpetuará cuando sean adultos.