El PP ve «carencias» en el borrador y alerta de que rebaja el inglés «al mínimo» Los populares defienden que el nuevo modelo es muy diferente al impulsado en 2012 y que «elimina la pluralidad» J. B. VALENCIA. Martes, 3 octubre 2017, 00:36

El grupo popular en Les Corts, cuyos diputados también recurrieron el decreto de 2017 a título individual, tiene claro que no comparte la filosofía de la futura ley que impulsarán los partidos del Botánico. Fuentes del mismo defendieron ayer que «es un modelo que nada tiene que ver con el de 2012», pese a los posibles paralelismos en el establecimiento de un horario mínimo en cada lengua, y criticaron que «reduce a la mínima expresión» la exposición a la lengua inglesa, que con la normativa popular podía llegar «al 50%».

«Nosotros no impusimos ningún sistema cerrado en cuanto al peso de las lenguas», recordaron, antes de señalar que ahora los centros no podrán sobrepasar el 25% del horario lectivo en lengua extranjera. Además apuntaron que el PP «protegió a las familias con la consulta para determinar la lengua base del proyecto lingüístico» y recordaron que bajo su mandato «se reguló claramente la exención del valenciano», cuestión que no se refleja en ningún punto de la ley. También señalaron que «la pluralidad desaparece» y se abre la puerta a la «implantación de un modelo único».

Pese a que el grupo no ha tomado todavía ninguna decisión sobre su voto en el futuro debate parlamentario a la espera de un análisis en profundidad, alertaron de que han encontrado «muchas carencias» en el articulado. También se criticó, en palabras de la síndica Isabel Bonig, que no se les consultara para la elaboración del borrador. En síntesis, todo apunta a que el consenso en Les Corts será complicado ante las reticencias del principal partido de la oposición.

Las formas también han sido criticadas por Ciudadanos. Su portavoz Mª Carmen Sánchez lamentó que la proposición de ley haya llegado «muy tarde» y dijo que el Consell «debería haber sido más ambicioso y haber empezado a trabajar hace dos años y no ahora tras el caos educativo generado por los decretos de Marzà». También abogó por un pacto educativo valenciano.