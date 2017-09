El caos de los puntos de encuentro familiar se prolongará un año más Habitación de uno de los puntos de encuentro ubicados en la provincia de Valencia. / irene marsilla Los trabajadores afirman que ofrecen a los asistidos un «deficitario servicio» por la falta de formación y por la derivación de los psicólogos de casos conflictivos a otras tareas D. GUINDO VALENCIA. Lunes, 25 septiembre 2017, 00:38

«El servicio que están prestando los puntos de encuentro familiar es totalmente deficitario». Así de tajante se muestra Cristina Vergara, delegada de personal de estos centros dependientes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al valorar la situación por la que atraviesan estas instalaciones. Además, lamentó que todavía falta un plazo de entre seis meses y un año para que puedan solventarse las deficiencias que presentan y que lastran la atención que reciben las familias usuarias.

En concreto, según recoge la propia conselleria, los puntos de encuentro familiar son un recurso gratuito y especializado destinado a posibilitar el cumplimiento del régimen de visitas establecido en situaciones de crisis o ruptura familiar. De esta forma, estas instalaciones, dotadas de psicólogos y personal administrativo, facilitan a los menores su derecho a relacionarse con ambos progenitores u otros parientes y su seguridad en estos encuentros mediante una intervención temporal.

Sin embargo, Vergara ha trasladado al departamento que dirige Mónica Oltra distintos incumplimientos del pliego de condiciones como, por ejemplo, que los cursos de formación que realizan los trabajadores «están dirigidos para atender a personas de la tercera edad, dependientes, etc... y nosotros tratamos con niños, no trabajamos con estos colectivos». Además, según lamentó, los cuatro psicólogos itinerantes destinados para atender los casos más conflictivos o descongestionar las instalaciones con más demanda «se utilizan para cubrir el puesto de un trabajador que falte», de ahí que no puedan hacer frente a su cometido y el servicio se resienta.

En estos centros, los psicólogos y administrativos se enfrentan en buena parte de los casos a situaciones muy tensas, como tener que supervisar visitas entre progenitores y sus hijos adoptadas por una decisión judicial, o atender a familias con diversas problemáticas y colaborar en restablecer estas relaciones familiares, de ahí la importancia de contar con la formación adecuada y de disponer siempre de personal especializado.

La delegada de personal trasladó el pasado viernes estas cuestiones, y otras relacionadas con aspectos laborales de los trabajadores con la empresa concesionaria del servicio, al secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez. «De la reunión salimos preocupados, porque nos trasladaron que intentarán mediar con la empresa. Pero el problema es el de siempre, la conselleria presiona a la concesionaria, las condiciones cambian un par de semanas, y luego vuelven a lo mismo», lamentó Vergara. La solución definitiva, por tanto, pasa por redactar un nuevo pliego que rija la concesión del concurso, mucho más detallado que el actual para que las empresas que quieran prestar el servicio se ajusten más a las normas que marque la conselleria. «Pero nos han dicho que para eso todavía falta entre seis meses y un año, por lo que este tiempo vamos a seguir igual».

La situación actual, añadió la portavoz, también provoca casos de bajas por ansiedad o depresión y la petición de excedencias, por lo que los cambios en las plantillas suelen ser habituales. «Los profesionales establecemos vínculos con los niños, por lo que, con estos cambios, los grandes perjudicados son las familias», apuntó. Otras fuentes del colectivo achacó el problema directamente a la «inacción de la conselleria».