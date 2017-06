Calor extremo, tormentas secas y el poniente desatan el riesgo de incendio Emergencias espera rachas de viento de hasta 60 km/h y temperaturas por encima de los 40 grados en una jornada de alerta sanitaria y forestal J. A. MARRAHÍ valencia. Martes, 27 junio 2017, 00:13

Las peores circunstancias climáticas ante incendios forestales y por riesgo sanitario confluyen hoy en buena parte de la Comunitat. Estamos ante la temida combinación de los 30, culpable, junto con imprudencias o pirómanos, de algunos de los incendios más devastadores en la región: temperaturas por encima de los 30 grados, vientos de poniente de más de 30 kilómetros por horas y humedad por debajo del 30%. En esta tesitura, todas las alertas se quedan cortas para evitar que en la Comunitat se revivan desastres como los de Portugal o el Parque Natural de Doñana.

Según José Ángel Núñez, responsable de Climatología de AEMET en la Comunitat, el viento de poniente se sumará hoy y mañana a temperaturas que, además, van a ascender hasta superar los 40 grados en las comarcas centrales de Valencia. «El calor será especialmente intenso en la Costera y en la Ribera Alta», pronosticó Nuñez.

El calor extremo visitará los pueblos del interior, al igual que el poniente, precisamente en las zonas donde se concentra más masa forestal. La Agencia de Emergencias anunciaba ayer un mapa de riesgo de incendios marcado, en casi toda la región, por el color rojo que muestra el peligro extremo. Al mismo tiempo, se prevén rachas de viento de poniente de hasta 60 kilómetros hora. Y para colmo se suma la «humedad baja» y la probabilidad de tormentas secas durante la tarde en zonas del interior de Valencia y Castellón.

José Miguel Basset es inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. «En jornadas como las de estos días hay que extremar la prevención para que el incendio no se inicie». Los especialistas en extinción temen espacialmente la velocidad de propagación, esos pocos minutos en los que el fuego se torna indomable. De ahí que Basset considere clave «evitar que se genere el foco inicial». Aconseja no realizar «ningún tipo de actividad de maquinaria en el monte que pueda generar chispas y, por supuesto, no hacer ningún tipo de fuego y ni fumar en la montaña».

Máximas de la jornada

La Conselleria de Sanidad ya puso ayer en alerta a poblaciones de La Costera, La Ribera Alta, La Vall d'Albaida y El Comtat. Xátiva, por ejemplo, alcanzó los 37 grados, y Orihuela, los 36. Hoy será mucho peor y la conselleria prevé «calor extremo» (por encima de los 41 grados) en municipios como Valencia y su área metropolitana, Almussafes, Bétera, Sueca, Godella o Cullera. Y prácticamente todo el territorio de la región estará bajo el riesgo sanitario de «calor intenso», de ahí que se aconseje hidratarse, no salir en las horas centrales del día, no exponerse a actividad deportiva dura y protegerse debidamente en trabajos expuestos al sol.

Según los datos climáticos de AEMET, con 2,6 grados por encima de la media del promedio climático, este periodo de 26 días de junio «es el segundo más cálido de la serie, tras el año 2003». De nuevo, datos que confirman la imparable tendencia hacia la extensión del verano, tanto en tiempo como en intensidad de calor. La Comunitat lleva 20 días consecutivos con temperaturas por encima de la media.

La presencia de vientos de poniente se estima, en principio, con una duración de dos días. Mañana seguirá haciendo mucho calor, pero es probable que las temperaturas no sean tan extremas como las de hoy. Todas las miradas de efectivos de prevención de incendios miran hoy al monte. En lo más duro de la ola de calor, es clave seguir las recomendaciones del 112 y la Conselleria de Sanidad.