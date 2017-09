Bravo insiste en que se puede trabajar en la Ciudad de la Justicia Matiza que en la zona afectada por el incendio no se retomará la actividad aún ÁLEX SERRANO Miércoles, 13 septiembre 2017, 21:44

La Conselleria de Justicia asegura que en la Ciudad de la Justicia se puede trabajar, siempre y cuando no sea en la zona afectada por el incendio que el pasado domingo quemó los juzgados de primera instancia. "En el resto del edificio las condiciones de los lugares de trabajo, tanto en la pastilla B como en la pastilla C, no se han visto afectadas por el incendio por lo que no se aprecia inconveniente alguno para que se continúe con la actividad laboral en dichos espacios", señala el informe de urgencia realizado hoy por el Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat).

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha señalado, en referencia a los funcionarios afectados ayer por las molestias provocadas por el resto del incendio, que quienes sufran patologías respiratorias "podrán quedar exentos de acudir al centro de trabajo". Bravo también ha asegurado que no ha informado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, del informe emitido hoy mismo.

"No queremos que ningún funcionario trabaje en condiciones insalubres. Mañana volverán a medir el aire", ha continuado explicando Bravo, que ha ofrecido a los sindicatos judiciales la opción de pedir más informes: "Se les ha dado la opción de que sean ellos quienes elijan las empresas que los realicen".