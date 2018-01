El PP denuncia que el Consell «está haciendo lo imposible por cargarse los bous al carrer» El PPCV anuncia una proposición de ley para derogar la norma sobre servicios médicos en los festejos, a su juicio, «con cargas imposibles» para las peñas EFE VALENCIA Lunes, 8 enero 2018, 14:56

El presidente del grupo popular en Les Corts, Jorge Bellver, ha asegurado que el Consell "está haciendo todo lo posible por cargarse" los bous al carrer y ha anunciado una proposición de ley para derogar la norma sobre servicios médicos en los festejos, a su juicio, "con cargas imposibles" para las peñas.

Bellver ha criticado que "el tripartito", en alusión al Gobierno formado por el PSPV y Compromís con el apoyo parlamentario de Podem, está "complicando y haciendo imposible" la tradición en la Comunitat Valenciana, "no por la vía directa" porque no se atreve a prohibir los festejos directamente, "que es lo que les gustaría", sino por la vía de los hechos.

En rueda de prensa junto al secretario general de su grupo parlamentario, Luis Santamaría, Bellver ha dicho que eso se refleja en la disposición incorporada a la Ley de Espectáculos, que regula el sector, a través de la Ley de Acompañamiento, con "medidas que son imposibles de soportar" por las peñas taurinas.

"Están consiguiendo que un porcentaje muy importante de las fiestas vaya a desaparecer por la imposibilidad de cumplir las cargas que está imponiendo el Consell tripartito", ha añadido.

A su juicio, "el único partido que está en estos momentos defendiendo la fiesta de bous al carrer es el PP", como ya demostró cuando gobernó, a través de la declaración de Bien de Interés Cultural de estos festejos, que el Consell derogó, la comisión de seguimiento con representantes de todo el sector y un decreto "pionero".

Tradición taurina en la Comunitat

Santamaría, el último conseller del PP con responsabilidad en asuntos taurinos, ha recordado que unos 290 municipios de la Comunitat celebraron más de 8.000 espectáculos taurinos en 2015, año de crisis, lo que en su opinión evidencia "una realidad social", con nueve millones de participantes y generadora de actividad económica.

"Atacar de frente a esta actividad es a lo que no se atreve este gobierno autonómico", ha insistido para reprochar al PSPV su "connivencia".

Bellver ha criticado que el Consell tome decisiones al margen de la comisión consultiva en materia taurina, donde están representados partidos, Administraciones, ganaderías y "todos los que tienen algo que decir en el mundo del toro".

Al respecto, Santamaría ha recordado que hace año y medio se les propuso formar parte de una mesa con todos los partidos para debatir y llegar a acuerdos pero hoy en día no tienen noticias al respecto, y ha afirmado que la Conselleria "está cómoda toreando la cuestión, retrasando las medidas y hurtando el debate a la comisión".

Preguntado por la proposición no de ley presentada por el PP para pedir un segundo médico en festejos de más de 5.000 personas y en contra de la cual se pronunció la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado que la presentaron responsables de Sanidad que desconocían que esas cuestiones se debatían en la comisión.

Lo ha achacado a una "descoordinación" y ha asegurado que la iniciativa no se presentó en ninguna comisión y que ha "decaído".

Bellver ha pedido, además, la comparecencia de la directora general de À Punt, Empar Marco, para explicar por qué dijo que no se iban a retransmitir toros en los medios públicos valencianos y a qué se refería cuando dijo que no creía que Les Corts le corrigieran porque "no hay ningún acuerdo" para prohibir su retransmisión.