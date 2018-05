Bonig critica la falta de inversiones del Consell

La síndica del Grupo Popular en Les Corts, Isabel Bonig, advirtió ayer que «la caótica situación en los centros de menores también es responsabilidad del president Ximo Puig». Al respecto, explicó que «a 31 marzo, la ejecución del presupuesto es de un 1,27% menos que el año pasado. Es decir si siguen a este ritmo no ejecutarán los 3.133 millones de euros de este año, que se unen a los 2.555 millones de euros del año pasado. No sé para que quieren más financiación si el dinero que tienen no se lo gastan», lamentó, para agregar que «son el gobierno del 'no fan res'».