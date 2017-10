Bloqueo laboral en FGV LP La empresa decide suspender la negociación del nuevo convenio colectivo hasta que los sindicatos no desconvoquen los paros previstos ISABEL DOMINGO Valencia Lunes, 16 octubre 2017, 12:28

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha anunciado la suspensión de la negociación del nuevo convenio colectivo de los trabajadores del metro y tranvía hasta que los sindicatos no desconvoquen los paros previstos hasta noviembre. Así lo ha anunciado el gerente de la empresa pública, Juan Andrés Sánchez Jordán, quien ha lamentado que los sindicatos estén utilizando “asuntos del convenio colectivo”, es decir laborales (habilitaciones, reconocimientos médicos, etc.), para convocar una huelga “con los usuarios del ferrocarril como rehenes”.

También ha criticado que “se alcancen acuerdos en la mesa pero, después, no se ponen de acuerdo en qué elementos deben servir para desconvocar los paros”. Una huelga, tanto de metro como de tranvía en Valencia y Alicante, que arrancó el pasado septiembre y que se prolongarán hasta noviembre, tanto con paros parciales como huelgas de 24 horas. De hecho, mañana y el jueves hay previstos paros parciales en las franjas de 05.30-9.30 horas y de 18.00-22.00 horas.

Según Sánchez Jordán, “la mano está tendida para retomar la negociación cuando desconvoquen los paros. No podemos seguir en estas condiciones”. Por ello, el responsable de Ferrocarrils pide a los representantes de los trabajadores una negociación “normal”, que concreten las propuestas “y que se pongan de acuerdo entre ellos”. Según ha indicado, no hay motivos económicos detrás de los paros y se han alcanzado acuerdos en el 80% de los puntos “pero no se suspenden los paros”, lamenta el gerente de FGV.

A juicio de los responsables de Ferrocarrils, en las convocatorias de huelga subyace el rechazo a la implantación del descanso de diez horas y a la Ley de Seguridad Ferroviaria, actualmente en tramitación en Les Corts.