Las bajas de los servicios pedagógicos, sin cubrirse Sábado, 21 octubre 2017, 01:02

El sindicato mayoritario, el Stepv, exigió ayer la «sustitución inmediata» de todo el profesorado de baja que trabaja en los Servicios Psicopedagógicos Escolares de Sector (Spes) y consideró «inaceptable» que «la administración alegue que no dan atención directa para no ser sustituidos». Al fin y al cabo, son gabinetes que atienden a los centros de su zona en aquellas situaciones que exigen mediación para ayudar a alumnado con necesidades especiales o específicas. La organización denunció que esta práctica se produce desde principios de año y alertó de que en 18 de los 34 servicios existentes hay al menos una baja no cubierta, por lo que reclamó «sensibilidad» hacia el alumnado y los docentes.