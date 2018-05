Avistadas en la costa de Palma de Mallorca Jueves, 24 mayo 2018, 00:40

La playa de Can Pastilla y una zona de baño del barrio de Palma de Mallorca del Molinar fueron cerradas por orden del Ayuntamiento de Palma tras comprobarse la presencia de carabelas portuguesas. Después de que el martes fuera encontrado un ejemplar muerto, ayer se confirmó la presencia de otros ejemplares de carabela portuguesa, por lo que, además del cierre de Can Pastilla y la zona del Molinar situada junto a la rosa de los vientos, se recomendó evitar el baño en zonas no vigiladas.

El Ayuntamiento de la capital balear quiso ayer «lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía» y pidió a quienes pudieran ver algún indicio de la carabela portuguesa que avisaran a los servicios de emergencia.