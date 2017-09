Avanza el recurso contra el decreto de dependencia El TSJ admite a trámite la demanda de las residencias contra la norma del Consell que consolida la atención no profesional de los usuarios D. GUINDO Jueves, 21 septiembre 2017, 01:07

valencia. El decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas puede verse ante un escollo judicial, sobre todo si prospera la demanda interpuesta por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) contra la citada norma autonómica al entender que consolida la atención no profesional para los beneficiarios, por lo que contradice la ley nacional. En concreto, la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat ha admitido a trámite el recurso de la citada asociación, por lo que ahora Aerte tendrá que presentar la demanda elaborada y con toda la documentación y, paralelamente, el magistrado solicitará el expediente administrativo a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Con la información detallada de ambas partes, el juez decidirá si acepta o no el recurso y prosigue el procedimiento judicial.

En concreto, la Ley nacional 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece que los servicios profesionales previstos para los beneficiarios (residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, etc.) «tendrán carácter prioritario», mientras que la «prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales» se aprobará de forma excepcional y siempre cumpliendo una serie de requisitos. Por contra, el decreto autonómico omite este carácter excepcional en la opción de los cuidadores familiares y amplía el abanico de posibilidades para optar a este tipo de ayuda hasta tal punto que, incluso, la pueden desarrollar cuidadores no familiares que, si no tienen formación sobre este ámbito, se comprometan a realizarla.

Sobre ello, José María Toro, director general de Aerte, apuntó que «el principal problema es el nuevo enfoque que se da al cuidador en el ámbito familiar». Al respecto, subrayó que la ley nacional «lo que pretendía precisamente era superar el modelo de cuidados familiares y ofrecer una atención profesionalizada con servicios de ayuda a domicilio, centros de día o residencias». Sin embargo, en el decreto autonómico «se reducen aún más los requisitos para ser cuidador familiar y se crea una figura de cuidador no profesional y no familiar pero que debe estar dado de alta en la Seguridad Social. Esto parece una contradicción y una vuelta atrás».