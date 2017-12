Avant Valencians pide permiso para manifestarse el día de la cabalgata de las Magas

Los partidos Avant Valencians y Los Verdes Ecopacifistas han solicitado permiso a la Delegación de Gobierno para manifestarse en la plaza del Ayuntamiento el día 7 de enero de 12 a 14 horas, el mismo día que la Sociedad Coral El Micalet. Tal como denuncia el secretario general del partido, Vicente Bellvís, la Delegación del Gobierno les ha pedido si pueden trasladar la manifestación a otro día para no coincidir con el encuentro de las reinas magas, que se llevará a cabo en el centro ese mismo día y a esa misma hora.

Bellvís asegura que cuando ellos pidieron la autorización, no había ninguna otra pendiente, por lo que saben que la petición de El Micalet es posterior a la suya. «No entendemos por qué entonces no pueden cambiar ellos el día y el horario», explica Bellvís, que insiste en que si finalmente no se autoriza su manifestación, acudirán a la justicia para denunciar al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación.